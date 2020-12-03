Nagehan Alçı: CHP’nin diline pelesenk ettiği ‘tank palet' argümanı kuru popülizm ve laf kalabalığı

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Ben CHP’nin diline pelesenk ettiği ‘tank palet tank palet tank palet’ argümanlarını son derece saçma ve anlamsız bulduğumu yüzlerce kez yazmış ve söylemiş bir gazeteciyim. CHP’nin ‘Tank palet tank palet tank palet’ söylemlerinin AK Parti tabanından bir kişiyi bile ikna etme ihtimali yok. Yaptıkları kuru popülizm ve laf kalabalığı." görüşünü savundu.

Alçı, RTÜK'ün HaberTürk TV'ye verdiği beş program durdurma ve para cezasına değinerek, "Arkadaşımız Eren, Mahir Başarır’ın söylediklerinden rahatsız oldu ve yayın arasından sonra da Ali Mahir’den sözlerini geri almasını istedi. Yani Habertürk TV kurumunu temsil eden moderatör bu sözlere karşı tavır aldı. Buna rağmen sanki Habertürk o sözleri CHP PM üyesi Mahir Başarır’a söyletmiş gibi RTÜK’ün aşırı sert ceza vermesini hiç adil bulmuyorum. Başka bazı kanallarda yorumcuların saçmalıklarına moderatör de katıldığı halde bu kadar sert ceza yazılmadı RTÜK tarafından." düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında, "CHP PM üyesi bir konuk problemli bir üslup kullanınca Habertürk TV moderatörü buna karşı çıkmasına rağmen nasıl bu kadar ağır bir ceza verilebilir? Adalet ve hakkaniyete uygun mu bu tutum? Ben CHP’nin diline pelesenk ettiği ‘tank palet tank palet tank palet’ argümanlarını son derece saçma ve anlamsız bulduğumu yüzlerce kez yazmış ve söylemiş bir gazeteciyim. CHP’nin ‘Tank palet tank palet tank palet’ söylemlerinin AK Parti tabanından bir kişiyi bile ikna etme ihtimali yok. Yaptıkları kuru popülizm ve laf kalabalığı. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasette özgürlükçü ve demokrat bir dil tutturma çabasını çok olumlu buluyorum." yorumunu yaptı.

Alçı, "Salı günü Kemal Bey’e linç davasında yaşanan rezaletleri CHP’ye uzak bir gazeteci olmama rağmen ben yazdım.Fakat Sayın Kılıçdaroğlu’nun Ali Mahir’i savunmak için yaptığı grup konuşmasının tonunu da hiç beğenmedim. Kemal Bey sağdan gelen tenkitleri frenlemek için yüksek doz militarist bir konuşma yaptı ve bu militer bakış açısıyla AK Parti’yi suçladı. 2007 senesindeki Deniz Baykal’ın konuşmaları gibiydi Kemal Bey’in Salı günkü konuşması." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" cümlesi stüdyoda gerginlik yarattı.

Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Başarır, Tank Palet fabrikasının Katar’a satılmasına tepki gösterdi. Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’ın sözlerine tepki gösterdi. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış” diye sorarken, Ali Mahir Başarır “Tank Palet ordu değil mi?” diye yanıt verdi.

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