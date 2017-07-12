Nagehan Alçı: CHP lağvedilsin, 9 Temmuz Hareketi 2019 seçimlerine katılsın

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, muhalefetin şu an tartışmasız tek liderinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu savunarak "Peki CHP markası güçlü ve iktidar alternatifi bir muhalefet partisi mi? Sosyolojik gerçekleri konuşacaksak CHP isminin bu toplumun çoğunluğunun oyunu alabilmesi hem bugün hem gelecekte imkânsız görünüyor" dedi.

"Zülfü Livaneli de zamanında, 'CHP bir ortak dernek olsun ve yepyeni bir parti kuralım' diye çok yazmıştı" ifadesini kullanan Alçı, "Eğer Kılıçdaroğlu ve CHP elitleri devrimci bir kararla CHP’yi lağvederek '9 Temmuz Hareketi'ni kurarlarsa bu bagajlardan kurtulup yepyeni bir başlangıç yapabilirler" görüşünü dile getirdi.

Nagehan Alçı'nın "CHP lağvedilsin, 9 Temmuz Hareketi 2019 seçimlerine katılsın" başlığıyla yayımlanan (12 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Başlığım provokatif olabilir ve koyu CHP’liler kızabilir ama Türkiye’de demokrasinin sağlıklı ve iki kanatlı bir zemine oturması için gördüğüm gerçeği yazmak durumundayım. Ben bilindiği gibi başkanlık seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı ve TBMM seçimlerinde AK Parti’yi destekleyen bir yazarım. Önce askeri vesayet çetesini, sonra da Fethullahçı vesayet çetesini Erdoğan’dan başka hiç kimse bitiremezdi. Hâlâ bu iki çetenin güçlü uzantılarına karşı Erdoğan’ın yanındayım ve yanında olmaya devam edeceğim. Çünkü mücadele sürüyor. Öte yandan hükümetin birçok yanlışını görüyorum ve kuvvetli bir muhalefetin onları olumlu yönde zorlamasını istiyorum.

Bu ülkede sağlam bir demokrasi olmasını istiyorsak, demokratik yolla seçilmiş güçlü bir iktidara ve karşısında yine sandıktan iktidar çıkabilecek güçlü bir muhalefete ihtiyacımız var. Bugün güçlü bir iktidar partisi ve güçlü bir lider şüphesiz var: Recep Tayyip Erdoğan. Fakat iktidar alternatifi güçlü bir muhalefet partisi ve güçlü bir lider var mı?

Muhalefetin şu an tartışmasız tek liderinin Kılıçdaroğlu olduğunu geçen yazımda kaleme aldım. Peki CHP markası güçlü ve iktidar alternatifi bir muhalefet partisi mi? Sosyolojik gerçekleri konuşacaksak CHP isminin bu toplumun çoğunluğunun oyunu alabilmesi hem bugün hem gelecekte imkânsız görünüyor. CHP’nin adayı merkez sağ ya da dindar bir aday da olsa seçilmesi mümkün değil, çünkü CHP’nin adayıysa seçimde konuşulacak konu o adaydan çok yine parti tarihi olacaktır.

Önce CHP’nin totaliter tek parti diktatörlüğü dönemi, ardından 27 Mayıs 1960 ve 28 Şubat 1997 askeri darbelerine bu partinin tam destek vermesi gibi bagajlar oldukça, bu ülkenin çoğunluğu elini kırar yine CHP ve CHP adayına oy atmaz. Karşı tarafa çok kızsa bile sandık kulübesine girdiğinde yine o Altı Ok’a mührü vuramaz, son dakikada vazgeçer. Türkiye’nin sosyolojik gerçeği bu.

Livaneli de yazmıştı

Aslında Zülfü Livaneli de zamanında, “CHP bir ortak dernek olsun ve yepyeni bir parti kuralım” diye çok yazmıştı. Eğer Kılıçdaroğlu ve CHP elitleri devrimci bir kararla CHP’yi lağvederek “9 Temmuz Hareketi”ni kurarlarsa bu bagajlardan kurtulup yepyeni bir başlangıç yapabilirler...

2001 yılında AK Parti, MNP-MSP geleneğinden koparak ve sayacı sıfırlayarak iktidar alternatifi oldu. 9 Temmuz Hareketi de CHP geleneğinden koparak ve sayacı sıfırlayarak böyle bir siyasi oluşuma gidebilir mi? Kılıçdaroğlu bu hareketin lideri olarak 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilir mi? Sanmıyorum ama bu devrimi yapabilselerdi AK Parti’nin karşısına daha güçlü bir iktidar alternatifi olarak çıkarlardı ve böyle bir rekabetle demokrasimizin kalitesi artmış olurdu. AK Parti de karşısında halkın çoğunluğunun değişmez antipatisinden ötürü kum torbası olarak gördüğü CHP olmayınca metal yorgunluğunu zorunlu olarak aşar ve daha çok çalışırdı...