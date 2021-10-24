HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Büyükelçilerin bildirisiyle birlikte Osman Kavala’nın en azından kısa vadede tahliye olma ihtimali tamamen yok oldu" düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında, "Fatih Altaylı Çarşamba günkü yazısında “Büyükelçiler işine baksın” derken yerden göğe kadar haklıydı. Osman Kavala’nın yaşadığı hukuksuzluğu Türk medyasında defalarca gündeme getirmiş bir yazar olarak bu 10 büyükelçiye, daha doğrusu bu bildiriye imza atan ülkelere şimdi dönüp sormak isterim: Memnun musunuz olanlardan? Ne işe yaradı bu hamleniz? Herhalde özel olarak planlansa Osman Kavala’ya ve Türkiye’ye daha büyük kötülük yapılamazdı. Bu bildiriyle birlikte en azından kısa vadede tahliye olma ihtimali tamamen yok oldu Kavala’nın. Oysa davayı takip eden, Kavala’ya yakın hukukçular 24 Kasım duruşmasında iyi haber bekliyorlardı." değerlendirmesini yaptı.

Alçı şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey kusura bakmasın ama Kavala meselesinde CHP’nin pozisyonu bence çok acınası. İktidarın istediği alanda kalan bir savunma tarzı bu. Hele İYİ Parti... Bu konuda bugüne kadar kılını kıpırdatmadı Meral Akşener. Gençliği boyunca çok koyu bir Tarık Buğra hayranı olduğu için Kavala’nın eşi Ayşe Buğra ile de bir hukuku olduğunu bildiğimiz Akşener, Kavala'nın hapiste olmasına elbette üzülüyordur. Tüm bunlara rağmen bir kere bile kuvvetli şekilde “Osman Kavala’ya özgürlük” diye tavır almadı.

Neden? Maalesef Meral Hanım da rejimin tabularını aynen benimseyip sadece birey olarak Erdoğan karşıtlığı yaptığı İçin Kavala olayında kilitleniyor. Mevcut rejimin Batı karşıtı ve “yerli-milli” tabularını güçlendirip sonra mugalata ile karşı tarafı sıkıştırmaya çalışmaktan başka bir şey değil bu. Rusya’daki rejime benzer sözde iktidar-sözde muhalefet atışmaları bunlar. 2023’te kim aday olacak tipi konularla oyalanıyor medya ve siyaset dünyası. Yok hükmünde boş tartışmalar."

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