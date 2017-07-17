Nagehan Alçı: Bu gazeteciler, bu devrimi yapmalı...

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Hürriyet yazarları Ertuğrul Özkök, Mehmet Yakup Yılmaz, Fikret Bila ve Sedat Ergin ile gazeteci Zafer Mutlu'ya yönelik olarak yaptığı çağrısında, "Karşılarına bazı emekli generalleri alıp '27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a tüm askeri darbeler vatana ve Atatürk’e ihanettir' dese ve onlara da bu konuda düşüncelerini sorsa; isterlerse bunu yapabilecek güçleri var" ifadesini kullandı.

Nagehan Alçı'nın "Humeyni değil, Sisi gibi gelecekti" başlığıyla yayımlanan (17 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu gazeteciler, bu devrimi yapmalı

Ordunun darbecilik zihniyetinden tamamen arınabilmesi için TSK’nın Türk siyasetine egemen olduğu dönemlerin yıldız medya aktörlerinin de özel inisiyatif almaları gerekir diye düşünüyorum. Keşke Ertuğrul Özkök, Zafer Mutlu başta olmak üzere Sedat Ergin, Mehmet Yılmaz, Fikret Bila gibi isimler karşılarına bazı emekli generalleri alıp “27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a tüm askeri darbeler vatana ve Atatürk’e ihanettir” dese ve onlara da bu konuda düşüncelerini sorsa... İsterlerse bunu yapabilecek güçleri var. Bu, medya tarihine geçecek gerçek bir demokratik devrim olur.