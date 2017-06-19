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Nagehan Alçı: Bravo Yılmaz Özdil, bravo Uğur Dündar

"Ana akımda olması gereken CHP'li isimlerin Özdil ve Dündar’ı örnek alması lazım"

19 Haziran 2017 12:36

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Uluslararası yargı bir gün Türkiye’ye gelecek ve Tayyip Erdoğan’ı alıp kulağından tuttuğu gibi Lahey’de hapse atacak" diyen vatandaşa tepki gösteren Sözcü yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar'ı "tebrik etti."

Alçı sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Batı’nın kolonisi olmayı açıkça isteyen bazı marjinal
CHP’lilerin ismini bile anmıyorum, ama özellikle 
Özgür Özel ve Engin Altay gibi ana akımda olması gerekenlerin Özdil ve Dündar’ı örnek alması lazım."

Nagehan Alçı'nın "Bravo Yılmaz Özdil, bravo Uğur Dündar" başlığıyla yayımlanan (19 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cuma günkü yazımda son yaşananlara tepki olarak, “Uluslararası yargı bir gün Türkiye’ye gelecek ve Tayyip Erdoğan’ı alıp kulağından tuttuğu gibi Lahey’de hapse atacak” diye Maçka Parkı’nda konuşan kimi kendini bilmez CHP’lilerin yaptığı korkunç yanlışa dikkat çekmiştim. Enis Beberoğlu’nun avukatı Murat Ergün de benimle konuşmasında bu söyleme sert tepki vermişti.

Türkiye’nin yabancı güçler tarafından işgal edilmesini istemek asla CHP tabanının talebi olamaz. Nitekim bu yazının yayınlandığı günün akşamı Halk TV’de Uğur Dündar’ın Arena’sına rastladım. Dündar, Yılmaz Özdil’le konuşuyordu ve tam da bu konuyu dile getiriyorlardı.

İkisi de kimi CHP’liler tarafından zikredilen bu delice sözlere çok sert tepki gösterdi. Türkiye’nin işgalinin istenmesinin hiçbir şartta kabul edilemez olduğunu söylediler ve partinin bu çizgiden kendisini ayrıştırması gerektiğinin önemini vurguladılar. CHP’li izleyiciler de hıncahınç alkışladı bu sağlam duruşu.

Hangi siyasi görüşte olursak olalım ortak akıl noktasında buluşmamız şart. Hem Uğur Dündar’ı, hem de Yılmaz Özdil’i tebrik ediyorum. Batı’nın kolonisi olmayı açıkça isteyen bazı marjinal CHP’lilerin ismini bile anmıyorum, ama özellikle Özgür Özel ve Engin Altay gibi ana akımda olması gerekenlerin Özdil ve Dündar’ı örnek alması lazım. Maalesef her ikisi de uluslararası ceza yargısının Türk devletini yargılaması, yani yabancı güçlerin Türkiye’yi işgali anlamına gelecek saçma lafları sırf Erdoğan takıntısı yüzünden zikrediyor.

Özeleştiri yapıp meşru muhalefet çizgisine dönseler hem CHP hem de Türkiye için çok hayırlı olacak. Yoksa bu gidişle karşılıklı fanatizmle Türkiye uçuruma doğru sürükleniyor...

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