Nagehan Alçı, "Ben demiştim" dedi; 5 ay önceki yazısını hatırlattı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, MHP lideri Bahçeli dün partisinin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısına ilişkin olarak "25 Ekim 2017’de bu köşede “Cumhurbaşkanlığı sandığı 2018’de kurulur mu?” başlığıyla bir yazı yazmıştım. O yazıda şunları söylemiştim" dedi.

Alçı'nın "Aylardır söylediğim gibi erken seçim var" başlığıyla yayımlanan (18 Nisan 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

25 Ekim 2017’de bu köşede “Cumhurbaşkanlığı sandığı 2018’de kurulur mu?” başlığıyla bir yazı yazmıştım. O yazıda şunları söylemiştim:

“Türkiye, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kilitlendi. Sanki bu seçimler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti için ‘Tamam mı devam mı’ seçimi olacak havası yayılmaya çalışılıyor. Bu da her iki tarafta müthiş bir gerilim yaratıyor.

Ne ilginç bir tesadüf ki bu yazıya oturduğum sırada Kemal Kılıçdaroğlu ‘Seçimleri öne alalım’ çağrısı yaptı. Benim de kulağıma son günlerde AK Parti içinde farklı noktalardan aynı şey geliyor: Cumhurbaşkanlığı seçimini ya parlamento seçiminden ayırarak (bunun için bir Anayasa değişikliği gerekiyor) ya da parlamento seçimleriyle birlikte 12 Ağustos 2018’de yapmak. Bu seçenek telaffuz ediliyor. Böyle yapılırsa çok büyük bir sürpriz olmazsa Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilir. Öte yandan bir varlık mücadelesine dönen yerel seçimler rahatlar. 31 Mart’a çok daha huzurlu bir ortamda gidilir...’’

12 Ağustos ya da 26 Ağustos ya da belki 15 Temmuz, sonuçta ufukta bu yaz için bir sandık görünüyor...