Nagehan Alçı: Başkan Erdoğan'ın erdemli tavrı karşısında ben de gözyaşları içindeyim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında 'Andımız' tartışmasında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin eleştirisine hedef olan eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ için "Onun arkasında bizler varız. Bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti gerçekten bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü. Buna yol arkadaşımı feda edemem" dedi. Erdoğan'ın Bozdağ'ı savunduğu kısımda AKP'li vekil ağladı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "İtiraf edeyim, gözyaşları içindeyim. Tıpkı Başkan Erdoğan’ın erdemli tavrı karşısında akan Bekir Bozdağ’ın gözyaşları gibi gayriihtiyari ben de kendimi ağlarken buldum" dedi.

"Erdoğan unutulmaz bir tokat atmıştır"

Yazar Alçı, Kürt bir anne-babadan doğduğu için bekir Bozdağ'ın aşağılanıp, tehdit edildiğini öne sürerek, "Dikkat edin, Danıştay’ın vesayetçi kararına birçok AK Parti yetkilisi sert dille karşı çıktığı halde sadece Bekir Bozdağ tehdit edildi. Çünkü diğer isimler Türk, yalnızca Bozdağ Kürt. O yüzden ırkçı zihniyet için anında bel altı vurulabilecek bir hedef. İşte Tayyip Erdoğan dün bu zihniyete unutulmaz bir tokat atmıştır. Türkiye toplumunun büyük çoğunluğu da Erdoğan’ın yanındadır…" değerlendirmesinde bulundu.

Nagehan Alçı'nın "İşte budur!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.