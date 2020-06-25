Nagehan Alçı: Bahçeli’yi alkışlıyorum, vicdanlı davrandı!

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve yaklaşık 4 yıldır cezaevinde bulunan Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne için yeniden yargılama talebinde bulunmasını bugünkü köşesinde yorumladı. Alçı, "Sayın Bahçeli’yi alkışlıyorum! Vicdanlı bir çıkış yaptı" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Dün Devlet Bahçeli çok vicdanlı bir çıkış yaptı ve Türköne’nin çok hasta olduğu halde hâlâ tutuklu olduğunu hatırlatıp yeniden yargılanması çağrısı yaptı. Sayın Bahçeli’yi alkışlıyorum! 4,5 yıldır içeride adeta unutulmuş, ismini neredeyse kimsenin zikretmediği, medyada gördüğüm kadarıyla yalnızca benim yazdığım Türköne için net ve vicdanlı bir çıkış yaptı. Ben Devlet Bey’in bu vicdanlı çıkışını çok daha önce başka bir isimden beklerdim halbuki…" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve yaklaşık 4 yıldır (3 yıl 11 ay) cezaevinde bulunan Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne için sürpriz bir çıkış yaptı. Ülkücü gelenek içinde yollarının uzun süre önce ayrıldığı Türköne'nin "aleyhinde pek çok yazısı ve beyanatı olduğunu" da vurgulayan Bahçeli "Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala’nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak’ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz’er Türköne’nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir" dedi.

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