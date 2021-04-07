Nagehan Alçı: Akşener, bitli yorganı atıp kurtuldu; kendini toplumun yüzde 80’lik bir bölümünden oy alacak hale getirdi

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, emekli amiraller bildirisiyle ilgili olarak "zevzeklik" açıklaması yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'ın çıkışı için, "Şimdiden Türk siyasi tarihine geçen o ‘zevzeklik’ çıkışıyla tam olarak ezber bozdu ve oyunu değiştirdi. O sebeple Akşener ‘gamechanger’ bir siyasetçidir diyorum. Akşener’e göre amiraller o bildiriyle aslında bilmeden İYİ Parti ve CHP’ye kumpas kurdular. Bilmeden yaptılar bunu ama yaptılar. Haklı Meral Hanım. O sebeple o amirallerin muvazzafken yaptıklarını bile sorguladı Akşener. Fakat bu son derece cesur tavrı yüzünden 3 gündür linç ediliyor. Mevcut rejim blokunun iktidarda kalmak bağlamında en büyük gücü olan ulusalcı-militarist kitlenin Akşener’i linç etmesi normal ama tuhaf şekilde sol ve liberal geçinen aydınlar bile bu cesur çıkışı nedeniyle kendisini yerden yere vuruyorlar. Siyasi tahlilleri hep yanlış çıkmış ve o yüzden de hep etkisiz olmuş bir gazeteci 'Meral Akşener bindiği dalı kesti' yorumunda bulunmuş mesela. Amirallere yaptığı cesur çıkış sebebiyle Meral Akşener’in yükselişi durmuş!!" dedi.

"Hakikaten bu ülkede çok ciddi bir aydın zekası sorunu var" diyen Alçı, şöyle devam etti:

"Meral Hanım’ın bu zeka dolu hamlesini de o sebeple İYİ Parti’yi destekleyen aydınlar kavrayamadılar. Partisi içinden de Akşener’i anlayamayan çok kişi oldu. Oysa Akşener o ezberbozan davranışıyla üzerinden bitli yorganı atıp kurtuldu. Kendini toplumun yüzde 80’lik bir bölümünden oy alacak hale getirdi. Dar ama medyada inanılmaz gürültü çıkarabilen bir ulusalcı-militarist kitlenin kuyruğuna takılmadı ve gerçek bir merkez-sağ lider tavrı gösterdi Meral Hanım.

Eğer partisinin İzmir milletvekili Aytun Çıray gibi davransaydı medyadan ve aydınlardan çok alkış alırdı Meral Hanım ama iktidar blokunun da tam istediğini yapmış olurdu. Zaten 18 senedir bu muhalif medya ve muhalif aydınlar hep iktidarın son derece memnun olacağı işler yaptılar. Meral Akşener doğru bildiği yolda, hiçbir aydın ve medya desteği olmadan yapayalnız da olsa tek başına yürüme cesareti ve kararlılığında olduğunu gösterdi bu amiraller olayında.

Peki ben de cepheleşmiş iki kanattan da hakaret yiyeceğimi bile bile neden bu Akşener yazısını yazıyorum? Bugüne kadar muhalefet güçleri iktidar için faydalı ama Türkiye için zararlı çizgidelerdi. Halen de yüzde 90 öyleler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hiç çekinmeden bu gerçeği defalarca söyledi. Bu hadisede ise Akşener’in tavrı iktidarın işine gelmeyen bir tavır ama Türkiye’nin demokratik istikbali için inanılmaz faydalı bir hamle. Bakalım, Meral Hanım taban baskıları ve aydınların dar görüşlülüğüne rağmen bu yolda kendinden emin şekilde yürümeye devam edebilecek mi?"

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TIKLAYIN - Meral Akşener'den emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: İktidar partisinin üzerinde tepinme fırsatı doğmuştur