Nagehan Alçı: Abdüllatif Şener, İstanbul için Abdullah Gül'ün referansıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti

Türkiye 31 Mart 2019'da sandık başına gidecek. Siyasi partilerin aday açıklama süreci devam ederken HaberTürk yazarı Nagehan Alçı bir kulis bilgisini bugünkü köşesinden paylaştı. Alçı, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen eski AKP'li bakan ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün referansıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiğini iddia etti.

Alçı, "Bomba CHP kulisleri" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Bundan yaklaşık 10 gün önce Abdüllatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu’na gitti. Abdullah Gül’ün referansı ile geldiğini, CHP’nin İstanbul adayı olursa çeşitli cemaat ve tarikatlar de dahil geniş bir kitleden oy alabileceğini söyledi.

Kemal Bey’in, Şener’i dinlemekle yetindiği, herhangi bir şey söylemediği bilgisini aldım. Zaten Kılıçdaroğlu’nun kapısı açık oluyor, dinliyor ama fazla yorum yapmıyor.

Peki Şener’i aday yapar mı? Buna dair bir işaret henüz yok. Hiçbir kaynaktan bu yönde bir bilgi almadım. Ancak parti buna sıcak bakmıyor, tabanda da karşılığı yok. Kişisel tahminimi soracak olursanız: Zannetmiyorum.