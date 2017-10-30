Nagehan Alçı: 15 Temmuz'un yarattığı iklimden sağlıklı bir 'Mustafa Kemal sevgisi' üretebiliriz

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yıldönümü kutlamalarıyla ilgili olarak "Post 15 Temmuz’un yarattığı iklimi iyi değerlendirebilir, buradan sağlıklı bir “Mustafa Kemal sevgisi” üretebilirsek toplumdaki kutuplaşmanın da, birçok gerilimin de önüne geçebiliriz" dedi.

Alçı'nın "Atatürk’ü sevmek" başlığıyla (30 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

CUMHURİYETİN 94. yılını kutluyoruz. Ülkenin dört bir yanında, büyük, içten, görkemli kutlamalar yapılıyor. Ben sizlere bu yazıyı Beştepe’deki resepsiyona gitmek için bindiğim Ankara uçağından yazıyorum.

Her sene 29 Ekim coşkulu kutlanır ama gördüğüm kadarıyla 15 Temmuz’dan sonra değişen bir şeyler var. O akşam hepimize yönelen tehdit ne kadar farklı olursak olalım bizleri ortak değerlerde kenetledi. Bu değerlerin başında da Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet geliyor. Cumhuriyete daha çok sahip çıkıyor, onun önemini daha net görüyoruz 2015 Temmuz’undan beri.

Ancak bu, eskinin tabularla yüklü günlerine dönmek anlamına gelmiyor, gelmemeli. Atatürk’ü sevmek, onu kutsallaştırmak değildir. Onu doğruları ve yanlışlarıyla değerlendirebilmek, hakkında konuşabilmektir. O nedenle post 15 Temmuz’un yarattığı iklimi iyi değerlendirebilir, buradan sağlıklı bir “Mustafa Kemal sevgisi” üretebilirsek toplumdaki kutuplaşmanın da, birçok gerilimin de önüne geçebiliriz. Ancak bunu başarabilmek için öncelikle Mustafa Kemal Atatürk’ü, öfkeli, dogmatik Atatürkçülerin tekelinden kurtarmak gerekiyor...

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