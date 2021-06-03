Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandıkları iddiasını yalanladı, aile fotoğrafı paylaştı

Geçen gün, sosyal medya üzerinden yaşadıkları tartışmayla gündeme gelen HaberTürk yazarı Nagehan Alçı ile eşi Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşandığı iddia edildi. Medyaradar'a konuşan Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı boşandıkları iddiasını yalanladı. Bu lafın tamamen uydurma olduğunu ifade eden çift, Medyaradar'a aile fotoğraflarını gönderdi.

Posta gazetesinin magazin muhabiri Alev Gürsoy, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Alçı ve Kütahyalı çiftinin boşandığını ileri sürmüştü. Gürsoy, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

"Nagehan ve Rasim boşanmış bu arada...Demek o yüzden twitter’den tartışıyorlardı"

İddiaları yalanlayan çiftin Medyaradar'a gönderdiği fotoğraf ise şöyle:

Ne olmuştu?

Alçı ve Kütahyalı çifti Twitter üzerinden karşılıklı mesajlarla tartışmışlardı. Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla Açık ve Net'e konuk olan eşi Nagehan Alçı'ya 'nasihatlerde bulundu.' Programa katılan hukukçu Ümit Kocasakal ile Alçı arasında yaşanan gerginlik sonrası paylaşımlar yapan Kütahyalı, "Nagehan'cım lütfen benim hatırım için hoşgörülü ol. Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP'ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var" dedi.

Program sırasında paylaşımlarını sürdüren Kütahyalı, "Nagehan'cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar’ın, PKK’lıların ve FETÖ'cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol" ifadelerini kullandı.

Alçı ise yaşananlarla ilgili dün kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Alçı, "Rasim Ozan'ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum" diye yazdı.

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