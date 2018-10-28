Nagatomo'dan taraftara: Galatasaraylı samuray iyi

Akciğer sönmesi teşhisi konan ve operasyon geçiren Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan sarı-kırmızılı taraftara mesaj geldi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçında göğsüne aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi tehşisi konan ve daha sonra ameliyat olan Yuto Nagatomo, taraftara mesaj yolladı.

Sağlık durumunu oldukça merak eden taraftarlara sosyal medyadan seslenen Nagatomo, "Merak etmeyin. Galatasaraylı Samuray iyi. Hepinize ilginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. En kısa sürede karşınızdayım" mesajı verdi.