Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü kazananlar belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü; bu yıl tez dalında Dr. Engin Deniz Tanır ve Dr. Burcu Çıldır paylaşırken, makale dalında da ise Dr. Birgül Ulutaş, Doç.Dr. Oya Taneri ve Mehmet Akgündüz\'ün ortak yazımlı makalesi kazandı. Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu\'nun torunları tarafından 2014 yılından bu yana verilen ödülün Dr. Niyazi Altunya, Prof. Dr. Erdoğan Başar, Prof. Dr. Mustafa Ergun, Prof. Dr. Sedat Sever ve Metin Atuf Kansu’dan (aile adına) oluşan seçici kurulu, 30 Eylül 2017 günü Ankara’da toplandı.

Kurul, doktora tezleri alanındaki ödülü; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde araştırma görevlisi Dr. Engin Deniz Tanır\'ın \"Cumhuriyetin Kuruluşu Sürecinde Türkiye\'de Fransız Okulları(1919-1925)\" başlıklı tezi ile Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi araştırma görevlisi Dr. Burcu Çıldır\'ın \"Müzede Eğitim Etkinliklerinin Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi\" arasında paylaştırılmasına oy çokluğu ile karar verdi.

Makale dalında da, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Birgül Ulutaş\'ın Doç.Dr. Oya Taneri ve Mehmet Akgündüz ile ortak yazımlı \"Öğrencilere Getirilen Kılık Kıyafet Serbestliğinin Okul Bileşenliği Gözünden İncelenmesi(Ankara Örneği)\" başlıklı çalışması oy çokluğu ile ödüle değer görüldü. Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü töreni, 2 Kasım tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde yapılacak.