-NADİYE ÖNAY: BENZETTİĞİM KİŞİLER DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davasında tanık olarak dinlenen Ataşehir'deki Recep Özkan'a ait dairenin bulunduğu apartmanın sakinlerinden Nadiye Önay, ''Şu anda canlı gördüğüm kişiler benzettiğim kişiler değiller'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Ataşehir'deki toplantının yapıldığı ve Cumhuriyet gazetesine atılan el bombalarının verildiği iddia edilen dairenin bulunduğu apartmanda oturan Nadiye Önay, bu daireyi kiralayan Recep Özkan'ı hiç tanımadığını söyledi. Önay, göbekli, 60 yaşlarında bir erkeği, söz konusu 18 numaralı dairenin önünde koyu renkli ev eşyasının yanında gördüğünü anlattı. Üye Hakim Hasan Hüseyin Özese'nin, bu şahsın belirgin özelliklerini anlatmasını istediği Önay, ''60 yaşlarında, bıyıklı, benim boyum 1.70, benden biraz uzun'' dedi. Özese'nin, ''Saçları dökük müydü, şapkalı mıydı? Çok benziyordu dediğiniz kişiyi yüzde kaç oranında benzettiniz?'' sorusuna sanıklar tepki gösterirken, tartışmalar yaşandı. Tutuklu sanık Veli Küçük, bağırıp küfür ederek duruşma salonundan çıkarken, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün de ''Oturun, kabadayılık yapmayın. Mahkeme gereğini yapar'' diye uyarıda bulundu. Veli Küçük yeniden salona girerken, tutuklu sanık İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de bağırdığı görüldü. Tanık Önay'ın kürsüye başını koyarak ağlaması üzerine duruşmaya ara verildi. Aranın ardından üye hakim Özese'nin soruları üzerine Nadiye Önay, polislerin kendisine gösterdiği resimlerdeki kişileri binada gördüğü kişilere benzettiğini söylediğini tekrarlayarak, ''Şu anda canlı gördüğüm kişiler benzettiğim kişiler değiller'' dedi. Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun sorusu üzerine de Önay, polise verdiği ifadenin ardından kendisine yönelik bir tehdit olmadığını belirterek, ancak gazetecilerin kendisini kapıcıya sormasından tedirgin olduğunu dile getirdi. Nadiye Önay'a soruların yöneltilmesinin tamamlanmasının ardından Başkan Şengün, duruşmanın 21 Ekim Perşembe gününe ertelendiğini açıkladı.