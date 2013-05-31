Nadir'in Türkiye'ye iadesi reddedildi

Times gazetesi İngiltere'de hapiste bulunan Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir'in cezasının kalan kısmını Türkiye'de çekmesi için yaptığı başvurunun reddedildiğini yazdı.

Gazeteye göre İngilere Adalet Bakanı Chris Grayling, kendi şirketi Polly Peck'i 45 milyon dolar dolandırmak suçundan geçen yıl 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Nadir'e olumsuz yanıt verdi.

Habere göre, Grayling, Nadir'in cezasının Türkiye'de daha az bir cezaya çevrilebileceği endişesiyle başvuruyu reddetti.

Gazete, bu kararın 71 yaşındaki Nadir için büyük bir darbe olacağını kaydetti.

Haberde, Kıbrıslı Türk iş adamının, 10 yıllık cezasının üzerine altı yıl daha hapis yatmamak için yatırımcılara tazminat olarak sekiz milyon dolar ödediği hatırlatılıyor.

17 yıl Kıbrıs'ta kaçak olarak yaşayan Asil Nadir, 2010'da İngiltere'ye dönmüştü.

Times, 1980'li yıllarda İngiltere'de şimdi iktidarda olan Muhafazakâr Parti'ye 400 bin sterlinden fazla bağışta bulunan Asil Nadir'in ülkeye döndükten sonra bir süre 28 yaşındaki eşi Nur Nadir ile Londra'nın lüks bir semtinde yaşadığını belirtiyor.

Gazete ayrıca, mahkemeye hiç mal varlığı ve geliri olmadığını söyleyen Nadir'in yalancılıkla suçlandığını da aktarıyor.

BBCTürkçe