-NADİR'İN ÖN DURUŞMASI KASIM'DA LONDRA (A.A) - 31.03.2011 - Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir, İngiltere Ağır Dolandırıcılık Dairesinin kendisine yönelttiği yolsuzluk suçlamalarına ilişkin itirazlarının ve haksızlığa uğradığına ilişkin iddialarının görüşüldüğü dava sürecini kaybetti. İngiliz Ağır Ceza Mahkemesi "Old Bailey"de bir ay sürmesi beklenen ancak yaklaşık 10 gün boyunca aralıksız süren davaya, yargıç Lord Holyrode baktı. Nadir'i avukatı William Clegg savunurken, Ağır Dolandırıcılık Dairesini (SFO) ise avukat Philip Shears temsil etti. Yargıç Holyrode, "Nadir'in adil bir yargılanmaya tabi tutulabileceğine" hükmederken, Nadir'in kararı en geç 5 gün içinde Yüksek Mahkeme'de temyize götürmesi bekleniyor. Nadir'in avukatı Clegg, 10 gün aralıksız süren duruşmalarda çağrılan tanıklarla Ağır Dolandırıcılık Dairesinin Nadir'i dayanaksız gerekçelerle, haksız yere suçladığını kanıtlamaya çalıştı. Yargıç, Nadir hakkında suçlamada bulunan dönemin SFO çalışanı Laura Harris'in mahkemeye yalan söylediğini bildirdi. Harris'in Nadir'den alınan yasal belgelerin bulunduğu torbaların polis tarafından açılarak, 1990 yılında kopyalandığını Nadir'in avukatlarına söylemediği ortaya çıktı. Ancak yargıç Holyrode bunun, "Nadir'in adil yargılanmaması için yeterli bir neden olmadığına" karar vererek, bir sonraki ön duruşmanın 10 Kasım 2011'da, asıl duruşmanın ise 10 Ocak 2012'de yapılacağını bildirdi. Asil Nadir bugünkü duruşmada eşi Nur Nadir'le birlikte hazır bulundu. KKTC'den İngiltere'ye geçen yıl Ağustos ayında gelen ve Eylül 2010'da başında ilk ön duruşmaya çıkan Nadir, tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle şartlı tahliye edilmişti. Nadir Londra'ya girişinde, 250 bin sterlin kefalet yatırmış ve pasaportlarını teslim etmişti. Asil Nadir'in şartlı tahliye koşulları arasında, ayak bileğine elektronik kelepçe takılması, gece yarısından sonra sokağa çıkmaması, her hafta karakola bildirimde bulunması ve herhangi bir liman ya da havaalanına üç kilometreden fazla yaklaşmaması bulunuyor. "Polly Peck" adlı şirketin sahibi iken yolsuzluk yapmakla suçlandığı dava öncesinde, 1993 yılında İngiltere'den KKTC'ye kaçan 69 yaşındaki işadamı, İngiltere Ağır Dolandırıcılık Dairesi tarafından, 34 milyon sterlinlik yolsuzluk yapmak, zimmetine para geçirerek şirketin iflasına yol açmak ve şirketin hissedarlarını mağdur etmekle suçlanıyor. Asil Nadir, eşiyle birlikte şehrin lüks semtlerinden Mayfair'de bir evde yaşıyor.