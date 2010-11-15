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Spor

NADİR ÇİFTÇİ'YE MİLLİ DAVET İSTANBUL (A.A)

15 Kasım 2010 20:01

-NADİR ÇİFTÇİ'YE MİLLİ DAVET İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - Hollanda ile çarşamba akşamı oynayacağı özel maçın hazırlıklarını Amsterdam'da sürdüren (A) Milli Futbol Takımının aday kadrosuna, Portsmouth'lu forvet oyuncusu Nadir Çiftçi de davet edildi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kadroda yer alan Avustralya doğumlu Ersan Adem Gülüm gibi milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Nadir Çiftçi için FIFA'ya gerekli başvuruların yapıldığı, bugün öğleden sonra kampa katılan 18 yaşındaki genç futbolcunun, Hollanda maçında forma giyebilmesini sağlayacak prosedürün tamamlanması için yoğun çaba sarf edildiği bildirildi. Nadir Çiftçi, daha önce Hollanda 17 Yaş Altı Milli Takımının formasını giymişti.

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