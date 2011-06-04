-NADAL'IN RAKİBİ FEDERER PARİS (A.A) - 03.06.2011 - Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) tek erkeklerde finalde İspanyol Rafael Nadal'ın rakibi İsviçreli Roger Federer oldu. Sezonun ikinci ''Grand Slam''inde bugün oynanan 2. yarı final maçında turnuvanın 2 numaralı seri başı Sırp Novak Djokoviç, 3 numaralı seri başı Federer ile karşılaştı. Federer, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı. Federer, bu galibiyetle rakibinin 43 maçlık galibiyet serisine son verdi. 2010'da yaptığı son 2 maçı kazanan Djokoviç'in, 2011'de 41 maçta 41 galibiyeti bulunuyordu. Roger Federer, 3 saat 32 dakika süren maçta 18, Djokoviç 7 kez ''ace'' attı. İki tenisçinin de 2 kez çift hata yaptığı maçta Federer 46, Djokoviç 41 kez basit hata yaptı. Maçta 25 kez rakibinin servisini kırma şansını yakalayan Federer, bunların sadece 4'ünde başarılı olurken Sırp tenisçi 13 kez servis kırma şansı yakaladı ve 4 kez başarılı oldu. Federer, böylece Roland Garros'da 5. kez finale yükseldi. İsviçreli tenisçi, bu turnuvada 4. kez Nadal ile finalde karşılaşacak. Federer, Nadal ile şu ana kadar Fransa Açık'ta oynadığı 3 finali de kaybetti. 16 kez ''Grand-Slam'' kazanan Federer'in Roland Garros'da 1 şampiyonluğu bulunuyor.