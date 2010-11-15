T24 LogoT24 Logo
Spor

NADAL YERİNİ KORUDU ANKARA (A.A)

15 Kasım 2010 15:04

-NADAL YERİNİ KORUDU ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Teniste erkekler dünya sıralamasının bir numarası Rafael Nadal, ATP'nin bugün yayımladığı listeye göre 11 bin 450 puanla zirvedeki yerini korudu. Listede, Nadal, Roger Federer ve Novak Djokovic ilk 3 sırada gösterilirken, Paris Masters'ı kazanan İsveçli tenisçi Robin Soderling bir basamak yükseldi ve listenin 4. sırasında yer aldı. Listenin üst sıralarındaki en büyük düşüşü Rus tenisçi Nikolay Davydenko yaşadı. Bir önceki listede 11. sırada yer alan Davydenko, tam 11 basamak düşerek son listenin 22. sırasına geriledi. Türk tenisçi Marsel İlhan ise bir basamak yükseldi ve 574 puanla 90. sırada yer aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24