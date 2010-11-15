-NADAL YERİNİ KORUDU ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Teniste erkekler dünya sıralamasının bir numarası Rafael Nadal, ATP'nin bugün yayımladığı listeye göre 11 bin 450 puanla zirvedeki yerini korudu. Listede, Nadal, Roger Federer ve Novak Djokovic ilk 3 sırada gösterilirken, Paris Masters'ı kazanan İsveçli tenisçi Robin Soderling bir basamak yükseldi ve listenin 4. sırasında yer aldı. Listenin üst sıralarındaki en büyük düşüşü Rus tenisçi Nikolay Davydenko yaşadı. Bir önceki listede 11. sırada yer alan Davydenko, tam 11 basamak düşerek son listenin 22. sırasına geriledi. Türk tenisçi Marsel İlhan ise bir basamak yükseldi ve 574 puanla 90. sırada yer aldı.