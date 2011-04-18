-NADAL VE WOZNIACKI LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Teniste dünya sıralamasında, erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, kadınlarda Danimarkalı Caroline Wozniacki liderliğini sürdürdü. ATP ve WTA teniste dünya sıralamasını açıkladı. Erkeklerde İspanyol Nadal, 12 bin 870 puanla liderliğini sürdürürken, Sırp Novak Djokovic ikinci, İsviçreli Roger Federer de üçüncü sıradaki yerini korudu. Kadınlarda da ilk 3 sıra aynı kaldı. Danimarkalı Wozniacki'nin 9 bin 930 puanla ilk sırada yer aldığı sıralamada, Belçikalı Kim Clijsters ikinciliğini, Rus Vera Zvonareva da üçüncülüğünü sürdürdü. Türk tenisçi Çağla Büyükakçay kadınlarda 9 basamak yükselerek 160. sıraya yerleşti. Erkeklerde ise Marsel İlhan 1 basamak düşerek 111. sırada yer aldı. Erkeklerde ve bayanlarda ilk 10 tenisçi şöyle: /* ERKEKLER Puan ------------------------------------------------- 1. (1) Rafael Nadal (İspanya) 12870 2. (2) Novak Djokovic (Sırbistan) 9640 3. (3) Roger Federer (İsviçre) 8550 4. (4) Andy Murray (İngiltere) 5905 5. (5) Robin Soderling (İsveç) 5420 6. (6) David Ferrer (İspanya) 4840 7. (7) Tomas Berdych (Çek Cumhuriyeti) 3900 8. (9) Jurgen Melzer (Avusturya) 2975 9. (10) Gael Monfils (Fransa) 2600 10. (11) Mardy Fish (ABD) 2401 BAYANLAR Puan ------------------------------------------------- 1. (1) Caroline Wozniacki (Danimarka) 9930 2. (2) Kim Clijsters (Belçika) 8115 3. (3) Vera Zvonareva (Rusya) 7555 4. (4) Francesca Schiavone (İtalya) 4892 5. (5) Victoria Azarenka (Belarus) 4630 6. (7) Li Na (Çin) 4300 7. (6) Samantha Stosur (Avustralya) 4256 8. (8) Jelena Jankovic (Sırbistan) 4235 9. (9) Maria Sharapova (Rusya) 3726 10. (10) Serena Williams (ABD) 3035 */