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Spor

NADAL İLK FİNALİST OLDU LONDRA (A.A)

27 Kasım 2010 22:38

-NADAL İLK FİNALİST OLDU LONDRA (A.A) - 27.11.2010 - ATP Sezon Sonu Turnuvası'nda (ATP World Tour Finals) 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, yarı finalde 5 numaralı seribaşı İskoç Andy Murray'i 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da oynanan ve son ana kadar büyük heyecana sahne olan maçın iki setinde ''tie-break''e gidilirken, toplam 3 saat 11 dakika süren karşılaşmada rakibine 2-1'lik üstünlük sağlayan İspanyol raket finale çıkan ilk isim oldu. Turnuvanın akşam seansında, B Grubu'ndan lider çıkan 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile A Grubu'nun ikincisi 3 numaralı seribaşı Novak Djokovic final mücadelesi verecek. 2 milyon 227 bin 500 sterlin toplam ödülün dağıtılacağı ATP Sezon Sonu Turnuvası'nda, dünya klasmanında ilk 8 sırada yer alan raketler mücadele ediyor.

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