-NADAL İLE MURRAY 4. TURDA ANKARA (A.A) - 28.05.2011 - Fransa Açık Tenis Turnuvası'na (Roland Garros) erkek ve kadınlarda bugün oynanan 3. tur maçlarıyla devam edildi. Erkeklerde dünya sıralanmasının bir numaralı ismi Rafael Nadal, elemelerden gelen Hırvat Antonio Veic'i kolay bir oyunun ardından 3-0 yendi ve ismini 4. tura yazdırdı. Philippe Chatrier kortunda oynanan ve 1 saat 41 dakika süren maçta Nadal, rakibine 6-1, 6-3 ve 6-0'lık setlerle üstünlük sağladı. Roland Garros'un son şampiyonu olan ve bu unvanını korumakla birlikte Bjorn Borg'a ait 6 Roland Garros şampiyonluğu rekoruna ortak olmak için çaba harcayan Nadal, 4. turda Hırvat Ivan Ljubicic ile oynayacak. -DEL POTRO, DJOKOVIC'E AYAK UYDURAMADI- Sezona müthiş bir başlangıç yapan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Arjantinli Juan Martin del Potro'yu 3-1 yendi ve bu sonuçla sezon başından bu yana üst üste 40. galibiyetini elde etmiş oldu. Turnuvada şu ana kadar ki en dişli rakibiyle oynayan Djokovic, maçın setlerini 6-3, 3-6, 6-3 ve 6-3 kazandı. Dünya sıralamasının 2 numarası olan Djokovic, maçı 6 ''ace'', 2 çift hata ve 38 basit hatayla tamamladı. Oyunların en kritik anlarında yaptığı basit ve çift hatalarla yenilgiye zemin hazırlayan del Potro ise 5 ''ace'', 3 çift hata ve 46 basit hatayla oynadı. John McEnroe'ya ait 42 maçlık sezona en iyi başlangıç rekorunu kırmaya adım adım yaklaşan Djokovic, 4. turda 13 numaralı seribaşı Fransız Richard Gasquet ile oynayacak. -MURRAY, AYAK BİLEĞİNİ BURKMASINA RAĞMEN GALİP GELDİ- 4 numaralı seribaşı Andy Murray, ikinci sette sağ ayak bileğini burkmasına rağmen Alman rakibi Michael Berrer'i 3-0 yenmeyi başardı. İskoç tenisçi, maçın setlerini 6-2, 6-3 ve 6-2 aldı. İkinci sette 2-1 öndeyken rakibinin file önüne bıraktığı topa koşan ve bu sırada ayağını burkan Murray, yaşadığı zorluğa rağmen topa vurmayı ve sayıyı kendi hanesine yazdırmayı becerdi. Sakatlandıktan sonra bir süre tedavi gören ve dinlenen Murray, ilk setteki üstün performansını diğer setlere de yansıttı ve 4. turda 15 numaralı seribaşı Viktor Troicki'nin rakibi oldu. -SHARAPOVA'DAN RAHAT GALİBİYET- Kadınlarda dünyanın eski bir numarası olan ve Roland Garros'a iddialı gelen Rus Maria Sharapova, 3. tur maçında Tayvanlı Chan Yung-jan ile karşılaştı. Bu tura gelinceye kadar fazla zorlanmayan Sharapova, Tayvanlı rakibini de 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı. Turnuvaya 7 numaralı seribaşı olarak katılan Rus tenisçi, ilk sette 4-0 öne geçti ve istikrarlı oyununu diğer oyunlarda da sürdürerek rakibine şans tanımadı. Grand Slam turnuvaları arasında bir tek Roland Garros şampiyonluğu bulunmayan Sharapova, 4. turda 12 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska ile karşılaşaca. Turnuvaya 6 numaralı seribaşı olarak katılan Çinli Li Na ise Rumen rakibi Sorana Cirstea'yı, 61 dakika süren karşılaşma sonunda 2-0 yendi. Oldukça rahat bir oyun çıkartan Li Na, Suzanne Lenglen kortunda oynanan maçta rakibini 6-2 ve 6-2'lik setlerle yendi. Bu yıl Avustralya Açık'ta finale kalarak bunu başaran ilk Çinli tenisçi unvanını alan Li Na, bir sonraki turda 9 numaralı seribaşı Petra Kvitova ile karşılaşacak. Kadınlarda 4 numaralı seribaşı Victoria Azarekna da ismini 4. tura rahat yazdıran isimler arasında yer aldı. Belaruslu tenisçi, 30 numaralı seribaşı İtalyan Roberta Vinci'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 geçti ve 4. turda Rus Ekaterina Makarova'nın rakibi oldu. Toplu sonuçlar şöyle: Erkekler (3.Tur) ---------------- Viktor Troicki (15) (Sırbistan) - Alexandr Dolgopolov (21) (Ukrayna): 3-1 (6-4, 3-6, 6-3, 6-4) Rafael Nadal (1) (İspanya) - Antonio Veic (Hırvatistan): 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) Andy Murray (4) (Britanya) - Michael Berrer (Almanya): 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) Juan Ignacio Chela (Arjantin) - Lukas Rosol (Çek C.): 3-1 (6-2, 6-4, 3-6, 7-6) Ivan Ljubicic (Hırvatistan) - Fernando Verdasco (16) (İspanya): 3-0 (6-3, 7-6, 6-4) Alejandro Falla (Kolombiya) - Lukasz Kubot (Polonya): 3-1 (6-7, 6-4, 7-5, 6-4) Gilles Simon (18) (Fransa) - Mardy Fish (10) (ABD): 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) Novak Djokovic (2) (Sırbistan) - Juan Martin Del Potro (25) (Arjantin): 3-1 (6-3, 3-6, 6-3, 6-2) Robin Soderling (5) (İsveç) - Leonardo Mayer (Arjantin): 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) Kadınlar (3. Tur) ----------------- Li Na (6) (Çin) - Sorana Cirstea (Romanya): 2-0 (6-2, 6-2) Victoria Azarenka (4) (Belarus) - Roberta Vinci (30) (İtalya): 2-0 (6-3, 6-2) Petra Kvitova (9) (Çek C.) - Vania King (ABD): 2-0 (6-4, 6-2) Ekaterina Makarova (Rusya) - Kaia Kanepi (16) (Estonya): 2-0 (6-4, 7-5) Agnieszka Radwanska (12) (Polonya) - Yanina Wickmayer (21) (Belçika): 2-0 (6-4, 6-4) Andrea Petkovic (15) (Almanya) - Jarmila Gajdosova (24) (Avustralya): 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) Maria Sharapova (7) (Rusya) - Chan Yung-jan (Tayvan): 2-0 (6-2, 6-3) Maria Kirilenko (25) (Rusya) - Arantxa Rus (Hollanda): 2-0 (6-1, 6-1)