Nadal'ı geride bırakan Medvedev, dünya iki numarası oldu

Marsilya'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 turnuvasında şampiyon olan Daniil Medvedev, Rafael Nadal'ı geride bıraktı ve sıralamada ikinci basamağa yükseldi. Rus raket, final maçı öncesi Novak Djokovic ve Roger Federer hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Marsilya'da düzenlenen ATP 250 turnuvasının finalinde Pierre-Hugues Herbert'i 6-4, 6-7 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Daniil Medvedev, Rafael Nadal'ı geride bırakarak ATP Dünya Sıralaması'nda ikinci basamağa yükseldi. Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer ve Rafael Nadal dışında son olarak 2005 senesinde Lleyton Hewitt sıralamada ikinci basamakta yer almıştı.

Tur seviyesinde 10. şampiyonluğunu elde eden Medvedev, final sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ne olursa olsun Pazartesi günü iki numaraya yükseleceğimi biliyordum. Ancak sıralamada harika bir şeye imza attıktan sonra yükselmek her zaman daha iyi. Burada kazanarak elde ettiğim puanla ikinci olmadığımı biliyorum. Ancak öz saygı için ikinci olmadan önce turnuva kazanmış olmak harika."