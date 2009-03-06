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Spor

Nadal geri dönüyor

Teniste dünya klasmanının bir numarası Nadal, 20 günlük aradan sonra Davis Kupası’yla kortlara geri dönüyor. Kerim Ertem yazdı

06 Mart 2009 02:00


Teniste dünya klasmanının bir numarası olan Rafael Nadal, 20 günlük aradan sonra Davis Kupası’yla kortlara geri dönüyor.

5 Şubat’ta oynanan Roterdam Tenis Turnuvası’nın finalinde dizinden sakatlanan Rafael Nadal, Davis Kupası’nda İspanya'nın Sırbistan ile yapacağı Dünya Grubu ilk tur mücadelesinde yer alacak. 

Şampiyon Nadal / Kerim Ertem yazdı

Sakatlandığı Roterdam Turnuvası’nın finalinde Andy Murray'e yenilen ispanyol tenisçi, " çok formdayım ve korta dönecek olmaktan dolayı çok mutluyum. ayrıca , ülkemi temsil etmek fikri beni çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.

Dünya klasmanının bir numarası, aralık ayında İspanya'nın Arjantin'i yenerek şampiyon olduğu Davis Kupası finalinde de mücadele edememişti.

İspanya'yı Davis Kupası şampiyonluğuna taşıyan Fernando Verdasco ise bileğindeki sakatlık nedeniyle Sırbistan karşısında görev yapamayacak. İspanya, Benidorm kentinde evsahipliği yapacağı ve toprakta oynanacak ilk tur mücadelesinin favorisi olarak gösteriliyor.

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