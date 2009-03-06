Nadal geri dönüyor

Şampiyon Nadal

/ Kerim Ertem yazdı

5 Şubat’ta oynanan Roterdam Tenis Turnuvası’nın finalinde dizinden sakatlanan Rafael Nadal, Davis Kupası’nda İspanya'nın Sırbistan ile yapacağı Dünya Grubu ilk tur mücadelesinde yer alacak.Sakatlandığı Roterdam Turnuvası’nın finalinde Andy Murray'e yenilen ispanyol tenisçi, " çok formdayım ve korta dönecek olmaktan dolayı çok mutluyum. ayrıca , ülkemi temsil etmek fikri beni çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.Dünya klasmanının bir numarası, aralık ayında İspanya'nın Arjantin'i yenerek şampiyon olduğu Davis Kupası finalinde de mücadele edememişti.İspanya'yı Davis Kupası şampiyonluğuna taşıyan Fernando Verdasco ise bileğindeki sakatlık nedeniyle Sırbistan karşısında görev yapamayacak. İspanya, Benidorm kentinde evsahipliği yapacağı ve toprakta oynanacak ilk tur mücadelesinin favorisi olarak gösteriliyor.