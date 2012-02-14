Rafael Nadal: Fransızlar doping konusuna biraz kafayı takmış

Erkeklerde dünya sıralamasında 2 numarada bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Fransız basınında son zamanlarda çıkan İspanyol sporcuların doping yaptığı iddiaları konusunda, ''Fransızlar, doping konusuna biraz kafayı takmış'' dedi.

Nadal, İspanyol Antena 3 televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Komşularımız, doping konusuna biraz kafayı takmış. Bu konuya olması gerekenden daha fazla ilgi gösterildiğini düşünüyorum'' diye konuştu.

Nadal, Fransız televizyonu Canal Plus'deki skeçlerde kendisinin ve bazı İspanyol sporcuların doping yapmakla suçlanması konusunda da ''İlk skeçte sorun yoktu, ancak bir tane daha yaparak ileri gittiler. Kullandıkları şey, kuklalardan başka bir şey değil, ancak birçok kişi bunları görerek İspanyol sporu konusunda olumsuz düşüncelere kapılabilir'' ifadesini kullandı.

İspanya'nın sporda son dönemde imza attığı büyük başarıların yoğun çabayla elde edildiğini vurgulayan Nadal, İspanyolları doping yapmakla suçlayan eski Fransız tenisçi Yannick Noah için de ''Spordan anlamayan biri bunu söylese iyi. Ancak bu sözleri onun söylemesi kabul edilemez. O profesyonel sporda kontrol sisteminin nasıl işlediğini bilen biri. Yılbaşından bu yana 3-4 kez doping kontrolünden geçtim. Bu sistemde doping yapmak imkansız'' dedi.