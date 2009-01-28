Nadal emin adımlarla



Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı favorisi Rafael Nadal, yarı finale de set vermeden yükseldi. İspanyol raket, çeyrek finalde Gilles Simon'u 6-2, 7-5 ve 7-5'le geçti.







Teniste sezonun ilk Grand Slam mücadelesi olan 97. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda sona yaklaşılıyor.



Melbourne Park Kortları'nda yapılan, toplam 22 milyon Avustralya Doları ödüllü turnuvanın 10. gününde tek erkeklerde ve tek bayanlarda çeyrek final maçları oynandı.



Turnuvanın 1 numaralı seri başı ismi Rafael Nadal, çeyrek finalde de zorlanmadı. Bu tura kadar hiç set vermeyen İspanyol tenisçi, çeyrek finalde de 6 numaralı seri başı Gilles Simon'u 6-2, 7-5 ve 7-5'lik setlerle yenmeyi başardı.



Kariyerinde ilk kez büyük bir turnuvada çeyrek final oynayan Fransız rakibine karşı ilk seti etkili vuruşlarıyla kolay alan Nadal, son 2 sette zorlanmasına karşın, yaklaşık 2,5 saat süren maç sonrası, hiç şampiyonluk elde edemediği Avustralya'da üst üste ikinci kez yarı finale yükseldi.



Erkeklerde yarı finale yükselen diğer isimse Fernando Verdasco oldu. Bir önceki turda 4 numaralı seri başı ve turnuvanın favorileri arasında gösterilen Andy Murray'i eleyen İspanyol raket, çeyrek finalde de geçtiğimiz yılın finalisti Jo-Wilfried Tsonga'yı mağlup etti.



2 saat 48 dakika süren mücadelede 7-6, 3-6, 6-3 ve 6-2'lk set sonuçlarıyla 5 numaralı seri başı rakibini geçen 26 yaşındaki Verdasco, kariyerinde ilk kez bir Grand Slam'de yarı final oynamaya hak kazandı.



SERENA RUSLAR'A KARŞI!



Avustralya Açık'ta bayanlarda son 2 yarı finalist de belli oldu.



Dinara Safina ve Vera Zvonareva'nın ardından Elena Dementieva ve Serena Williams da son 4'e kaldılar.



Çeyrek finalde turnuvanın flaş ismi Carla Suarez Navarro ile karşılaşan 4 numaralı seri başı Dementieva, rakibini 6-2'lik 2 setle geçti.



Rus raket, kariyerinin en iyi Avustralya Açık performansını sergileyerek yarı finale yükselirken, Venus Williams ve Anabel Garrigues'i eleyen Navarro ise kariyerinin ilk Avustralya Açık'ına çeyrek finalde veda etti.



Diğer çeyrek final mücadelesinde 2 numaralı seri başı Serena Williams ile 8 numaralı seri başı Svetlana Kuznetsova karşılaştı. ABD'li raket Serena Williams, geriye düştüğü maçı 7-5 ve 6-1'lik setlerle çevirdi ve daha önce 3 kez şampiyon olduğu Avustralya'da yarı finale kalan taraf oldu.



7-5 aldığı ilk setin avantajını kullanamayan Kuznetsova ise, son 4'teki Rus halkasını tamamlayamadı ve kariyerinin ilk Avustralya Açık yarı finalini kaçırdı.

