Nadal'dan Djokovic'e eleştiri: Bazılarımız her şeyi duyurmak ister, bazılarımız daha özel şekilde yapar

72 tenisçinin Avustralya Açık öncesi 14 günlük karantina periyodu sebebiyle odalarını terk edemediği Melbourne'de Novak Djokovic meslektaşlarının şartlarının iyileştirilmesi için Craig Tiley'e mektup yazmış ve arzu ettikleri sebebiyle ağır bir dille eleştirilmişti. Rafael Nadal da bu tartışmaya katıldı ve Djokovic'i hedef alarak, "Bazılarımız her şeyi duyurmak ister, bazılarımız daha özel şekilde yapar" dedi.

Novak Djokovic, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Melbourne'de Koronavirüs nedeniyle izolasyonda bulunan meslektaşlarının şartlarının iyileştirilmesi için "iyi niyetlerle" yazdığı mektubun "bencil, zoraki ve iyilikten anlamaz" bir şekilde gösterildiğini savunmuştu.

Avustralya Açık öncesi Adelaide'de karantinada olan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ESPN'e verdiği röportajda karantina şartları ve bu konuda gelen çeşitli eleştiriler hakkında konuştu.

Rafael Nadal, Avustralya Açık öncesi karantinada bulunan oyuncuların koşulları hakkında konuştu.

Novak Djokovic, geçen hafta bazı tenis oyuncularından gelen talepler üzerine "Tennis Australia"ya içerisinde karantina süresinin kısaltılması ve oyuncuların tenis kortlarına sahip özel evlere taşınması seçeneğini de içeren bir mektup yazmıştı. Ancak dünya bir numarasının talepleri reddedilmişti.

2009 Avustralya Açık şampiyonu Nadal verdiği röportajda şu sözleri kullandı:

"Bazılarımız başka insanlar için yaptığı her şeyi duyurmak ister. Bazılarımız her şeyi paylaşmaya ihtiyaç duymadan daha özel bir şekilde yapar."

Rafael Nadal, Novak Djokovic ve tenis dünyasının bazı yıldızları oyuncuların genelinden farklı olarak Melbourne'de değil, ilk olarak bir gösteri turnuvası oynayacakları Adelaide'de de kalıyor. Bu nedenle iki şehir arasındaki karantina koşullarında oluşan bazı farklar bazı oyuncular tarafından eleştirilmişti. Ancak Rafael Nadal'ın bu eleştirilere karşı tutumu biraz daha farklı.

Ayrıcalıkların sınırı neresi?

Nadal, "Bu anlaşılabilir ve saygı duyulabilir bir durum. Ayrıcalıkların sınırı neresi? Ben daha farklı bir görüşe sahibim. Adelaide'deki koşullarımız Melbourne'le kıyasladığınızda çoğundan daha iyi olabilir. Ancak Melbourne'de bazı oyuncuların daha büyük odaları var ve fiziksel aktivitede bulunabiliyorlar. Ancak küçük odalarda olanlar koçları ve antrenörleri ile iletişim kuramıyor. Bunun çizgisi nerede? Bu bir etik meselesi ve herkesin kendi fikri var" ifadelerini kullandı.

Sunulan şartlarla alakalı konuşan İspanyol tenisçi, "Adelaide'dekilerin daha iyi şartlarda olduğuna dair bazı konuşmalar var. Ancak kimseden Melbourne'de bazı oyunculara verilen daha iyi odalardan bahsettiklerini duymadım" dedi.

34 yaşındaki Rafael Nadal, kariyerindeki ikinci Avustralya Açık zaferi için 8 Şubat'ta korta çıkacak. Dünya iki numarası 2 Şubat'ta Melbourne'de düzenlenecek ATP Kupası'nda ülkesi İspanya adına mücadele edecek.