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Spor

NADAL ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ NEW YORK (A.A)

09 Eylül 2010 00:53

-NADAL ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ NEW YORK (A.A) - 08.09.2010 - Teniste sezonun 4. ve son ''Grand Slam'' mücadelesi olan ABD Açık Turnuvası devam ediyor. USTA Billie Jean King kortlarında düzenlenen, toplam 25.2 milyon dolar ödüllü turnuvaya tek erkekler ve tek bayanlar maçlarıyla devam edildi. Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, vatandaşı Feliciano Lopez'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Tek bayanlarda ise 3 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams, 6 numaralı seribaşı İtalyan Francesca Schiavone'yi 2-0 yenerek yarı finale yükselen isim oldu. Williams, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Belçikalı Kim Clijsters ile mücadele edecek.

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