-NADAL 2. TURA ÇIKTI ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Sezonun 2. Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, çok zorlandığı maçta ABD'li John Isner'i 3-2 yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Nadal maçı, 6-4, 6-7, 6-7, 6-2 ve 6-4'lük setlerle kazandı. Nadal, 4 saat süren maçta, Isner'in etkili servislerine iyi karşılık veremedi ve 1-0 öne geçtiği maçta 2 set kaybederek 2-1 yenik duruma düştü. Nadal, ikisini de 7-2'lik ''tie-break''lerle kaybettiği 2 ve 3. setlerden sonra daha iyi oynamaya başladı ve 4. seti 6-2 kazandı. Rafael Nadal, son sette de rakibinin servisini kırmayı başardı ve bu seti de 6-4 kazanarak maçtan 3-2 galip ayrıldı. Maçta Isner bir kez ele geçirdiği servis kırma şansını değerlendirdi, Nadal ise 15 kez servis kırma şansı elde etti ve rakibinin servisini 5 kez kırdı. Isner'in 13 ''ace'' attığı, 58 basit hata yaptığı maçta Nadal 8 ''ace'' attı, 27 çift hata ile oynadı. -ISNER ÇOK ZORLADI- Fransa Açık'ta 6. şampiyonluğu hedefleyen Rafael Nadal, Isner karşısında 2 set kaybederek bu turnuvaya alışılmışın dışında bir başlangıç yaptı. Bu turnuvayı son 6 yılda 5 kez kazanan Nadal, daha önce ilk turda 1 set bile kaybetmemişti. Roland Garros'u geçen yıl set vermeden kazanan Rafael Nadal, bu turnuvada ilk kez 5 setlik bir maç oynadı. Roland Garros'da oynadığı 39 maçta tek yenilgi alan Nadal, 2009'da 4. turda İsveçli Robin Soderling'e yenilerek elenmişti. Isner ile karşılaşmadan önce son 6 yılda Fransa Açık'ta sadece 10 set kaybeden Nadal, grand-slamlerin tamamında ilk turda genelde set vermeden tur atlıyordu. Nadal, bir grand slam turnuvasında, son olarak 2007'de ABD Açık'ta ilk turda Avustralyalı Alun Jones'a set kaybetmişti. Geçen yıl Wimbledon'da Fransız Nicolas Mahut ile yaptığı ve 11 saat süren tarihi maçla hatırlanan 2.06'lık John Isner, Nadal'dan ilk turda 2 set alarak yeniden tenis gündemine oturdu. Isner, 3 güne yayılan maçta Mahut'yu 3-2 yenmişti.