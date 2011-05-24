T24 LogoT24 Logo
Spor

NADAL 2. TURA ÇIKTI ANKARA (A.A)

24 Mayıs 2011 22:57

-NADAL 2. TURA ÇIKTI ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Sezonun 2. Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, çok zorlandığı maçta ABD'li John Isner'i 3-2 yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Nadal maçı, 6-4, 6-7, 6-7, 6-2 ve 6-4'lük setlerle kazandı. Nadal, 4 saat süren maçta, Isner'in etkili servislerine iyi karşılık veremedi ve 1-0 öne geçtiği maçta 2 set kaybederek 2-1 yenik duruma düştü. Nadal, ikisini de 7-2'lik ''tie-break''lerle kaybettiği 2 ve 3. setlerden sonra daha iyi oynamaya başladı ve 4. seti 6-2 kazandı. Rafael Nadal, son sette de rakibinin servisini kırmayı başardı ve bu seti de 6-4 kazanarak maçtan 3-2 galip ayrıldı. Maçta Isner bir kez ele geçirdiği servis kırma şansını değerlendirdi, Nadal ise 15 kez servis kırma şansı elde etti ve rakibinin servisini 5 kez kırdı. Isner'in 13 ''ace'' attığı, 58 basit hata yaptığı maçta Nadal 8 ''ace'' attı, 27 çift hata ile oynadı. -ISNER ÇOK ZORLADI- Fransa Açık'ta 6. şampiyonluğu hedefleyen Rafael Nadal, Isner karşısında 2 set kaybederek bu turnuvaya alışılmışın dışında bir başlangıç yaptı. Bu turnuvayı son 6 yılda 5 kez kazanan Nadal, daha önce ilk turda 1 set bile kaybetmemişti.  Roland Garros'u geçen yıl set vermeden kazanan Rafael Nadal, bu turnuvada ilk kez 5 setlik bir maç oynadı. Roland Garros'da oynadığı 39 maçta tek yenilgi alan Nadal, 2009'da 4. turda İsveçli Robin Soderling'e yenilerek elenmişti. Isner ile karşılaşmadan önce son 6 yılda Fransa Açık'ta sadece 10 set kaybeden Nadal, grand-slamlerin tamamında ilk turda genelde set vermeden tur atlıyordu. Nadal, bir grand slam turnuvasında, son olarak 2007'de ABD Açık'ta ilk turda Avustralyalı Alun Jones'a set kaybetmişti.  Geçen yıl Wimbledon'da Fransız Nicolas Mahut ile yaptığı ve 11 saat süren tarihi maçla hatırlanan 2.06'lık John Isner, Nadal'dan ilk turda 2 set alarak yeniden tenis gündemine oturdu. Isner, 3 güne yayılan maçta Mahut'yu 3-2 yenmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24