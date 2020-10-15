Naci Görür 3.2'lik İstanbul depremini yorumladı: Bu saatten sonra kilitli fayda olan depremler rahatsız edici

İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana gelen ve çevre ilçelerden de hissedilen 3.2 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem Avcılar ve çevre ilçelerde hissedildi.

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"Deprem beklediğimiz fay üzerinde"

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından 3.2 büyüklüğündeki depremi Twitter hesabından yorumlarken, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, bugün Marmara'da meydana gelen 3.2'lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde.

"Gerçi Marmara'da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor.

"Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici."