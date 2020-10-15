Naci Görür 3.2'lik İstanbul depremini yorumladı: Bu saatten sonra kilitli fayda olan depremler rahatsız edici
15 Ekim 2020 19:34
İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana gelen ve çevre ilçelerden de hissedilen 3.2 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem Avcılar ve çevre ilçelerde hissedildi.