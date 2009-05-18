Nabucco’ya Kuzey Irak’tan destek

Avrupa ile Arap enerji firmaları, Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığını azaltmayı amaçlayan Nabucco doğal gaz projesine yeterli doğal gazı sağlamak için yeni bir konsorsiyum oluşturdu. Bu konsorsiyum Irak'ın kuzeyinden Nabucco projesine doğal gaz satın almak için bölgeye 8 milyar dolarlık yatırım yapacak.



Irak'ın kuzeyinden doğal gaz satın alınmasının, Nabucco doğal gaz projesinin hayata geçmesinin önündeki en büyük engel olarak görülen doğal gaz arzı sorununu çözmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Crescent Petroleum ve Dana Gas, Nabucco doğal gaz boru hattına gerekli arzı sağlamak için Irak'ın kuzeyindeki sahalarda yeterli gaz olduğuna inandıklarını bildirdi.



Nabucco projesinin ortaklarından Avusturya'nın OMV ile Macaristan'ın MOL şirketleri, Crescent Petroleum ve Dana Gas şirketleriyle birlikte 8 milyar dolarlık projede yer alacak.



Crescent Petroleum'un Yönetim Kurulu Başkanı Bedr Cafer, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Bölgedeki varlıklarımızın 2014 yılına kadar günde 3 milyar fut küpün (günlük 84 milyon, yıllık 30 milyar metre küp) üzerinde üretim yapma potansiyeline sahip olduğundan eminiz" dedi. Cafer, üretilecek doğal gazın ne kadarlık kısmının Nabucco projesi için uygun olacağı konusunda bilgi vermedi.



Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları doğal gaz araştırma müdürü Jonathan Stern, günde yaklaşık 1,5 milyar fut küpün (günde 42 milyon, yılda 15 milyar metre küp) doğal gaz boru hattına verilebileceğini, bunun Nabucco'nun ilk safhası için yeterli olduğunu söyledi.



Stern, "Bu miktar Nabucco'nun başlaması için kesinlikle yeterli olacak" diye konuştu.



Yerel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra günde yaklaşık 1 milyar fut küpün (günde 28 milyon, yılda 10 milyar metre küp) Türkiye'ye gideceğini, Irak'ın gaz talebinin başlangıçta muhtemelen günde 500 milyon fut küpten (günde 14 milyon, yılda 5 milyar metre küp) az olacağını ifade eden Stern, geri kalan doğal gazın Nabucco doğal gaz boru hattına sevk edileceğini belirtti.



OMV'nin araştırma ve üretimden sorumlu Başkan Yardımcısı Helmut Langanger de Irak'ın kuzeyinden çıkarılacak doğal gaz ile Irak'ın yanı sıra Türkiye'nin ve Nabucco doğal gaz boru hattıyla Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının karşılanmasını beklediklerini kaydetti.



OMV, Crescent Petroleum ve Dana Gas'a, bu şirketlerin yüzde 50'şer hissesine sahip olduğu Pearl Petroleum'dan alacağı yüzde 10 hisse karşılığında 350 milyon dolar ödeyecek.



MOL, Pearl Petroleum'dan yüzde 10 hisse alacak, karşılığında Crescent Petroleum ve Dana Gas'a yüzde 3'er hisse verecek. MOL'un araştırma ve üretimden sorumlu Başkan Yardımcısı Zoltan Aldott da, "Bu proje, Avrupa'nın gaz ihtiyacı güvenliğini artırmayı amaçlayan Nabucco projesinin uygulanmasını güçlendirecek" dedi.



Irak Petrol Bakanlığı plan konusunda yorumda bulunmazken, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimden konuya ilişkin bir açıklama almadığını bildirdi. Bölgesel yönetim de konuyla ilgili açıklama yapmadı.



Crescent Petroleum'un Yönetim Kurulu Başkanı Cafer, "Irak'ın kuzeyindeki yatırımlar ve projelerimizin hukuki, ahlaki ve teknik doğruluğundan kesinlikle eminiz. Proje, ihracattan önce yerel talebi karşılamaya öncelik verecek" diye konuştu.



Crescent Petroleum ve Dana Gas, halen inşa halindeki yerel elektrik santrallerinin ihtiyacını hızla karşılamak amacıyla Hor Mor doğal gaz sahasında çalışma yapmak için 2007 yılında bölgesel yönetimle anlaşma imzaladı. Bu şirketler ayrıca Çemçemal bölgesinde çalışma yapmak için de anlaşma yaptı.



ABD yönetimi verilerine göre, bu iki bölgede 3,6 trilyon fut küp doğal gaz rezervi bulunuyor. Irak ise 112 trilyon fut küp doğal gaz rezervi ile dünyanın 10'uncu büyük doğal gaz rezervine sahip ülke konumunda bulunuyor.



OMV ve MOL'un her biri Nabucco doğal gaz projesinde yüzde 16,67 hisseye sahip bulunuyor. Türkiye'den BOTAŞ, Bulgaristan Bulgargaz, Romanya'dan Transgaz ve Almanya'dan RWE şirketleri projenin diğer ortaklarını oluşturuyor.

