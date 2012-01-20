-Nabucco için çabalar sürüyor TİFLİS (A.A) - 20.01.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin NABUCCO'nun altı ortağından biri olduğunu, bu projenin geliştirilmesi için gayretlerini, çabalarını sürdürdüğünü kaydetti. Yıldız, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de doğalgaz arz güvenliğiyle alakalı problemlerin çözümünün bir parçası olması gerektiğini kaydetti. Bakan Yıldız, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen ''Türkiye-Gürcistan Enerji ve Yatırım Arenası'' konulu toplantı sonrasında, Gürcistan Enerji Bakanı Aleksandr Khetaguri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin, NABUCCO ile ilgili soruları üzerine Yıldız, ''Biz NABUCCO'nun altı ortağından bir tanesiyiz. Bu projenin geliştirilmesi için de gayretlerimizi, çabalarımızı sürdürüyoruz'' dedi. ''Altı ortaktan biri olduğumuz için kaynak bulma ile alakalı sorumluluğu tek başına omuzlarımızda hissetmiyoruz'' diyen Yıldız, şöyle devam etti: ''Biz Şahdeniz 2 projesinin her halükarda geliştirilebilmesini sağlamak ve bunu temin etmek açısından TANAP projesiyle bir alternatif sunduk. Dolayısıyla her halükarda üretimine başlayabilmeli, 2017 yılının sonunda bu gaz Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya akmalı. Ancak AB üyesi ülkeler de doğalgazdaki arz güvenliğiyle alakalı probleminin çözümünün bir parçası olmalı.'' Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla, daha ileri adımlarla yerine getirdiğini anlatan Yıldız, ayrıca bu tür büyük projelerin zaman zaman tehditlerinin zaman zaman ise fırsatlarının ön plana çıkabildiğini ifade etti. Yıldız, ''Ama ben orta ve uzun vadede NABUCCO'ya olan ihtiyacın kesinlikle bitmeyeceğine inanıyorum, Avrupa açısından baktığımızda'' dedi. Bakan Yıldız, NABUCCO, ITGI, TAP veya TANAP gibi doğalgaz boru hattı projelerinden hangisi olursa olsun kazananın Türkiye ve bölge olacağını da vurguladı. Türkiye tarafından Kura nehrinin yönünün değiştirileceği ile ilgili bir başka soru üzerine ise yıldız, ''Kura nehrini Tiflis'te ilk defa görüyorum ve Kura nehrinin Gürcistan için olan öneminin farkındayım'' dedi. Bu konuda iki ülke arasında görüşmelerin yürütüldüğünü belirten Yıldız, çözüm için ne gerekiyorsa yapılacağını ve bu manada herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Gürcistan ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliğine de değinen Yıldız, Türkiye'nin Gürcistan ile geliştireceği çok proje olacağını söyledi. Yıldız, ''Hem ticaret hacmimizi hem de yatırımları karşılıklı artıran bir hale gelmiş olacağız. Çünkü büyüme rakamları gerçekten çok hızlı gelişiyor. Bunları karşılayabilecek enerji yatırımlarını mutlaka gerçekleştirmemiz lazım'' dedi. Bakan Yıldız, gelişen, büyüyen ve ilerleyen iki ülkenin enerji arz güvenliğine birlikte katkı koyacaklarını sözlerine ekledi.