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Ekonomi

Nabucco finansman görüşmeleri başladı

Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Konsorsiyumu, boru hattının finansmanı için yatırımcılarla görüşmelerine başladı.

24 Ekim 2009 03:00

Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Konsorsiyumu, boru hattının finansmanı için yatırımcılarla görüşmelerine başladı.

Nabucco Konsorsiyumu Başkanı Reinhard Mitschek, yaptığı açıklamada, Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ayrıntılı görüşmelere başladıklarını, Uluslararası Finans Kurumu ile de yakında görüşeceklerini söyledi.

Konsorsiyum, yaklaşık 7,9 milyar avroluk bir finansman ihtiyacı için ağırlık olarak, uluslararası kuruluşlardan kredi bulmayı amaçlıyor.

2014 yılında faaliyete başlaması planlanan Nabucco Doğalgaz Boru Hattı ile Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan üzerinden Avusturya'daki toplama ve dağıtım istasyonuna yılda 31 milyar metreküp gaz pompalanması hedefleniyor.

Konsorsiyumda, Türkiye'den Botaş, Avusturya'dan OMV, Almanya'dan RWE, Macaristan'dan MOL, Romanya'dan Transgaz ve Bulgaristan'dan Bulgargaz şirketleri bulunuyor.

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