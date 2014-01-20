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Nabi Avcı'dan üniversiteye sınavsız giriş müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, üniversiteyi tek sınava endekslemekten çıkartacaklarını açıkladı

20 Ocak 2014 10:37


Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, üniversiteye sınavsız giriş müjdesi verdi. Üniversiteye girişleri daha çok lise döneminde okul içi başarılara endeksleyecek sınavsız bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirten Avcı,  "ABD'deki gibi sportif, kültürel başarı da ölçü alınacak" dedi.

Dershanelerin özel okula dönüştürülmesi projesi kapsamında önce liseye geçiş sistemini değiştiren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şimdi de üniversiteye giriş için yapılan YGS'yi kaldırmak için kolları sıvadı. Sabah gazetesinde yer alan habare göre, Bakan Nabi Avcı, üniversiteyi tek sınava endekslemekten çıkartacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz hafta başkanlık yaptığı YÖK Genel Kurulu'nda konunun masaya yatırıldığını kaydeden Avcı, "Ortaöğretime geçiş yöntemine benzer bir uygulama için hazırlık yapıyoruz" dedi. Üniversiteye girişleri daha çok lise döneminde okul içi başarılara endeksleyecek sınavsız bir sistem üzerinde çalıştıklarını anlatan Avcı, "Tıpkı Amerika'da olduğu gibi çocuğun sportif, sanatsal ve kültürel başarılarının da değerlendirmeye katılacağı bir sistem üzerine çalışıyoruz. Sistemi iyi oturtabilirsek bazı üniversiteler öğrencinin belli alanlarda gösterdiği başarıyı ölçü alarak öğrenci alabilecek" diye konuştu.

 

2-3 yıl içinde geçilecek

 

Sistemde her öğrencinin yeteneklerini daha iyi tanıyacağına dikkat çeken Avcı, önce bazı üniversitelerde pilot uygulamalar yapılacağını, ardından 2-3 yıl içinde uygulamaya geçileceğini söyledi. Her yıl 500-600 bin öğrencinin bölümlerinden memnun olmadığını içintekrar üniversite sınavına girdiğini belirten Avcı, "Demek ki sınav öğrencilerimizin gönüllerinden geçen yerlere yerleştirilme konusunda başarılı değil" şeklinde konuştu. Türkiye genelinde bir yanda alt yapısını tamamlamış, bir yanda da yeni üniversiteler bulunduğunu hatırlatan Avcı, "Bu üniversitelerin öğretim üye kadroları hem sayısal hem de niteliksel olarak birbirinden çok farklı. Üniversitelerin hepsini tek bir sınav düzeni içinde öğrenci almaya mecbur etmek hem öğrencilerimize hem de üniversitelerimize haksızlık" dedi.

 

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