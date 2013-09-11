Nabi Avcı: Tren yoldayken makas değiştirmeye çalışıyoruz

Vatan gazetesi yazarı ve eğitim uzmanı Sadık Gültekin, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yerine getirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOGS) hakkında söylediklerini aktardı.

Gültekin’in “Tren yoldayken makas değiştiriyoruz” başlığıyla yayımlanan (11 Eylül 2013) yazısı şöyle:

Tren yoldayken makas değiştiriyoruz

İşte Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın açıklamalarından bazı satır başları:



- Devletin bir görevi de, riskleri göğüslemektir. Birtakım aksilikler, terslikler olacak, biz bunları göze alıyoruz. Tek bir amacımız var, ne olursa olsun sistemi oturtmak zorundayız.

Kontrollü sınav

- Sınavların güvenilir ve kontrollü olmasını istiyoruz, tek isteğimiz bu! Yeni bir sınav sistemi icat etmedik, sadece güncelleme yaptık. Riskli bir iş yaptığımızın farkındayız. Tren yoldayken makas değiştirmeye çalışıyoruz.



- Bizim yaptığımız sınavlarla, öğretmenin yaptığı sınavlar arasındaki farka bakacağız, makasın açıklığına bakacağız. Bunu öğretmeni yargılamak için yapmayacağız, aradaki farkı telafi etmek için, iyileştirme için yapacağız. Kontrollü sınavlar, kontrolsüz sınavların kontrolünü sağlayacak. Bu bize, art niyet aramaksızın makasın arasındaki farkı telafi etme şansı sağlayacak.



- Yeni modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemek. Böylelikle başarı değerlendirmesini sürece yayacağız. Sınav kaygısını da sürece yayarak azaltmayı hedefliyoruz. Telafi olanağı sağlayarak, tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmaya çalışıyoruz.



- Yeni model öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirecek. Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılacak. Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulamasını sağlayacak. Ortak sınavlar öğretmenlerin ortak performansını artıracak, Okul dışı eğitim kurumlarına (dershaneler) yönelik ihtiyacı ortadan kaldıracağız, öğrenciyi sistemin içine çekeceğiz.



- Bakan Avcı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin kısaltması olan TEOG’u benimsemiyor. Bakan, ‘sizin bir öneriniz varsa, onu kullanabiliriz’ dedi. LYS, OKS veya SBS gibi adlandırmalar, sınav içerikli olduğu için bu türden bir ifadeden şiddetle kaçınıyoruz, çünkü bu sistem sınav odaklı değil!