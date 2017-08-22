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Nabi Avcı ,Silivri'deki darbe girişimi davasını izledi

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA) Kültür ve Turizm Eski Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı,  FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 6'sı general 9'u firari 24 sanığın yargılandığı davayı izledi

22 Ağustos 2017 17:51

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA) Kültür ve Turizm Eski Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı,  FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 6\'sı general 9\'u firari 24 sanığın yargılandığı davayı izledi. 
Duruşmaya verilen arada basın mensuplarına açıklama yapan Avcı, davayı takip etmek için Silivri\'ye geldiklerini belirterek, \"Darbeciler, deyim yerindeyse hala kuyruğu dik tutmak adına yalanlarına, kurgularına, senaryolarına devam ettiklerini... Ama bunu yaparken aynı zamanda bir elden çıkmış standart ve hatta yazılı hale getirilmiş, şablon savunmalar kullandıklarını, böylece bir yandan inkar ederken bir yandan ikrar etmekte olduklarını hep beraber gözlüyoruz\" dedi.
Bu davaların hukuk tarihi bakımından bir örnek teşkil edecek davalar olacağını düşündüğünü ifade eden Avcı, şehitlerin ailelerine rahmet, tedavileri süren gazilere şifa dilediğini kaydetti. 

\"İNŞALLAH SONUNDA HAK YERİNİ BULACAK\"
Yargı sürecinin ceza muhakemesine uygun olarak tamamlanacığını söyleyen Avcı,\"Bu darbe teşebbüsüne şu veya bu şekilde görev almış olan herkes yaptıklarının  karşılığını alacak. Sabırlı olmamız gerekiyor.  Şüphesiz özellikle şehit yakınlarımız, gazilerimiz metanetlerini gerçekten muhafaza ediyorlar, ama onların tüm bu oynanan oyuna hala mahkeme salonlarında sürdürülen takiye ve senaryolara tahammül etmelerinin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Onlarda içerde de gördüğünüz gibi kendilerine yakışan bir olgunlukla davaları takip ediyorlar. İnşallah sonunda hak yerini bulacak\" ifadelerini kullandı. 

\"GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA HEPİMİZİN BİLDİĞİ GERÇEKLERİ NASIL İNKAR EDEBİLDİKLERİ GÖRÜLÜYOR\"
Nabi Avcı,\"Keşke imkan olsa da sanıkların içerde sergiledikleri, bu örgüte çok yakışan bu örgütün karakterine çok uyan hallerini keşke tüm milletimiz gösterebileceğimiz imkanımız olsa. Ama davalara katılanlar görüyorlar. Davalar ilişkin verilen bilgilerde de bunları görmek mümkün. Gerçekten nasıl bir karakter tahribatına maruz kaldıklarıda nasıl soğuk kanlı yalan  söyleyebildikleri, apaçık gerçekleri nasıl çarpıtmaya çalıştıkları, nasıl insanların gözünün içine baka baka  hepimizin bildiği gerçekleri nasıl inkar edebildikleri görülüyor. Keşke bunları da kitlelere gösterebilsek\" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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