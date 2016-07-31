Nabi Avcı: New York Times, Guardian gibi 'anlı şanlı' yayın organlarına en güzel cevabı Türk medyası verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak, "Gerçekten o akşam Türk medyası da televizyonlarımız, radyolarımız, internet sitelerimiz, fevkalade ibret verici bir demokrasi refleksi gösterdi. Dünya medyasında adı çıkmış, güya objektif habercilik yaptığını iddia eden BBC gibi, CNN International gibi, New York Times gibi, Guardian gibi bir takım 'anlı şanlı' yabancı yayın organlarının o gece bir milletin demokratik direnişini nasıl çarpıttıklarını ibretle gördük. Türk medyası yaptığı canlı yayınlarla onlara da en güzel cevabı verdi" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Avcı, cuntacı askerlerin 15 Temmuz akşamı başlattığı darbe girişimi sırasında ele geçirmeye çalıştığı Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezde yaklaşık yarım saat kalan Avcı, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara, gazilere acil şifalar dileyen Avcı, "Bu melanet karşısında kahramanca sokaklarda mücadele eden milletimize, emniyet teşkilatımıza ve Orduya sığınmış olan çeteye direnen ordu mensuplarımıza tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah vatana, millete zeval vermesin" diye konuştu.

Avcı, medyaya teşekkür ederken, şunları söyledi:

"Gerçekten o akşam Türk medyası da televizyonlarımız, radyolarımız, internet sitelerimiz, fevkalade ibret verici bir demokrasi refleksi gösterdi. Dünya medyasında adı çıkmış, güya objektif habercilik yaptığını iddia eden BBC gibi, CNN International gibi, New York Times gibi, Guardian gibi bir takım 'anlı şanlı' yabancı yayın organlarının o gece bir milletin demokratik direnişini nasıl çarpıttıklarını ibretle gördük. Türk medyası yaptığı canlı yayınlarla onlara da en güzel cevabı verdi. Hala da öyle. Diğerlerini saymıyorum zaten fox tv filan gibi faşistlikleri ve nefret söylemleriyle tanınmış o kanalları ayrıca saymıyorum ama biraz önce söylediklerim en azından güya objektif yayıncılık ilkelerine uydukları iddia edilen kurumlardır. Bu vesileyle onların da boyaları döküldü."

"Çengelköy halkı ve polisimiz o gece gerçekten destan yazdı. Burada 6 şehidimiz, 136 yaralımız vardı. Köprüde 22 şehidimiz var. Çengelköy halkı ve polisimiz o gece gerçekten bir destan yazdı"

Avcı, o gece yaşananları "polisle halkın kaynaşmasının güzel bir örneği" şeklinde tanımlayarak, "Darbecilerin burayı ele geçirme teşebbüslerini hem polislerimizin hem de halkımızın birlikte dayanışması engellemiş oldu. Bu vesileyle tüm Çengelköy halkına da esnafına da teşekkür ediyorum ve hepsini tebrik ediyorum. O gece çevre esnafın da buraya çok ciddi desteği oldu."

"Bir süre daha vatandaşın kendisi de devam etmek istiyor. Sadece Cumhurbaşkanımızdan gelecek işarete bağlı olarak değil, aynı zamanda meydanlardan gördüğümüz coşku vatandaşın da gönüllü katılımının hem sayısal olarak hem nitelik olarak artığını da gösteriyor. Gerçekten başka bir yerde olsa bunun filmleri yapılır, romanları yazılırdı, dünya medyasında bunun ne tür kahramanlık hikayelerini dinlerdik, görürdük, seyrederdik. Türkiye'de bir destan yazılıyor ve sanki bunlar hiç olmuyormuş gibi -dünya medyası için söylüyorum- sadece medya değil, dünya siyasetçileri de başlarını kuma gömmüşler bu destansı direnişi küçümsemek, görmezden gelmek için, geçiştirmek için ne mümkünse yapıyorlar."