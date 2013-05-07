Nabi Avcı: Her şeyi devletten beklemeyin!

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bütçede en büyük payın Milli Eğitim’e ayrıldığını belirterek, bunun da yeterli olmadığını, her şeyi devletten bekleme anlayışının değişmesi gerektiğini söyledi

İncelemelerde bulunmak üzere Yozgat’ta bulunan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Yozgat Belediyesi Kent Park tesislerinde düzenlenen kahvaltıda, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. STK temsilcilerinden Yozgat’ta eğitimin sorunları ile ilgili görüşlerini alan Bakan Avcı, kayıt ücretleri ve okul aidatları konusuna değindi. Avcı şöyle konuştu:

"Şimdi şüphesiz özellikle kayıt döneminde toplanan paraların velileri zor duruma düşürdüğünü biliyorum. Benim bu tür şikayetler konusuna verdiğim cevap şu; şüphesiz hiçbir okul yönetimi, velileri isteği, arzusu dışında bir takım ödemeler, aidatlar konusunda zorlamayacak ama şimdi çocuklarımızı dershanelere gönderiyoruz. Kardeşim sen çocuğunu gönderiyor musun? Gönderiyorsun. Ne kadar veriyorsun ? 100 lira veriyorsun. Peki okulun eksiği, gediği için 10 lira istemiş. Haftanın 5 günü bu okulda okuyor çocuk, senin okulun. İki günlük dershaneye 100 lira vermekten erinmiyorsun, bunu yük görmüyorsun, çocuğunun okuluna 5 liralık, 10 liralık katkıda bulunmak ağır geliyor. Her şeyi devletten beklemek anlayışımızı da değiştirmemiz lazım."