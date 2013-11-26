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Nabi Avcı: Dershaneler özel okula dönüşmeyen açık lise olabilir

Dershanelerin yüzde 20'sinin özel okula dönüşme kabiliyeti olduğunu belirten Avcı, 'Geri kalanı için bir dönüşüm programı hazılıyoruz' dedi

26 Kasım 2013 13:59


Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dershanelerin yüzde 20'sinin özel okula dönüşme kabiliyeti olduğunu belirterek diğer dershanelerin açık liseye dönüşebileceğini söyledi.

Hükümet, dershane sahipleri ile çalıştaylarda biraraya geliyor. Toplantılar bu hafta boyunca sürecek ve özel okula dönüşmek istemeyen dershanelerin önüne hükümet bazı seçenekler sunacak.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırma Vakfı'nın (SETA) düzenlediği "Milli Eğitimde Neler oluyor " konulu panelde soruları yanıtladı.

Dershanelerin yüzde 20'sinin özel okula dönüşme kabiliyeti olduğunu belirten Avcı, "Geri kalanı için bir dönüşüm programı hazılıyoruz" ifadesini kullandı.

Bu dönüşüm programına ilişkin çalışmanın iki yıldır sürdüğünü vurgulayan Milli Eğitim Bakanı, bu dershanelerin açık liseye dönüşebileceğini bildirdi.

Avcı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Özel okullara dönüşme kabiliyeti olmayan dershaneler; özel okul kadar yüksek standartlar istemeyen, açılması için yüksek kriterler koymamış olan bir statüyle açık liseye dönüşsünler. Ama şimdiki uygulama gibi devam zorunluluğu olmayan değil, örgün liselerimizde nasıl 40 saat yüz yüze eğitim yapılıyorsa buralarda da asgari bir yüz yüze eğitim süresi olsun. Bir de kurslarımız var yani farklı dallarda tekil konularda kurs veren kurumlarımız var. Bazı dershaneler de buna dönüşebilir. Bir kısmını biz halk eğitim merkezi olarak değerlendirebiliriz, dönüştürebiliriz. ‘Ben o formülde bu yöntemi de o yöntemi de uygulayamam’ diyenler için de tamam biz alalım MEB olarak ve buraları halk eğitim merkezi olarak faydalanabiliriz diye düşünüyoruz. Yarından itibaren sektörle, paydaşlarla ilgili çalıştaylarda konuşacağımız çerçeve budur."

 

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