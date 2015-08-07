Nabi Avcı: Dershaneler 'özel öğretim kursu' olarak tanımlandı

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından dershanelerle ilgili yönetmelik yarın açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yönetmelik kapsamında dershanelerin "özel öğretim kursu" olarak tanımlandığını söyledi. Kurslarda sınıfların 16 öğrenciyi geçmeyeceğini dile getiren Bakan Avcı, kursların hafta içi ve hafta sonu verileceğin, öğrencilerin hafta sonu sadece bir gün kursa gidebileceğini ve aynı binada 3 bilim dalında eğitim verebileceğini söyledi.

Bakan Avcı'nın açıklamaları özetle şöyle:

"İsteyen tüm öğrenciler takviye kursları alabilecek. Resmi Gazete'de yönetmeliğimiz yarın çıkmış olacak. İlgili yasada dershane diye bir kurum tanımı yok. Gerek anayasa ve gerek diğer yasalarda yapılacak her türlü eğitim ve öğretimin MEB sorumluluğunda yapılması için bir tanım var. Biz eğitimden sorumluyuz. Hangi kurum nasıl tanımlanmış, açılma kriterleri nedir bunlar tanımlanıyor yasada. Yeni yönetmelik yarın çıkacak. Açma iznini vermemiz için açılış kriterlerine bakıyoruz. Özel okullar, kurslar, etüt merkezleri için geçerlidir. Biz de özel öğretim kurumlarındaki yeni değişikliklerde kursları 4 sınıfta topladık.

Dönüşene veya dönüşmek isteyen her kurum yeni yönetmelikte belirtilen kurallar çerçevesinde dönüşebilecekler. Dershaneler özel öğretim kursu adı altında tanımlandı. Özel öğretim kurumları hafta için ve hafta sonunda eğitim desteği almak isteyen öğrencilerimize hazırlanmış programlardır. Matematik, fen bilimi gibi gruplar oluşturduk. Özel eğitim kursuna dönüşmek isteyenler kurs çerçeve yönetmeliğinde sınıflandırılmış istedikleri 3 bölümden kurs açabilecekler.

Hayırlı olmasını rica ediyorum. İlla serbest piyasadan kurs almak istiyoruz diyenler özel eğitim kurumlarına başvurabilecek. Sektörün bu konudaki hassasiyetlerini biz biliyoruz, yaptıkları katkılardan için teşekkür ederiz. Okul dışı takviye almak isteyenler için talepleri karşılayacak şekilde sürdüreceğiz.

Talim Terbiye Kurumu belirledi. Gruplar oluşturuldu. En fazla 3 tanesi için ders verilebilecek. Matematik, fen bilimleri vs. Aynı kurum aynı binada 3 bilim grubunda kurs açabilecek. Kurslardaki sınıfların mevcudu 16 kişiyi geçemeyecek. Herkes kendi yaş grubunda kursa gidebilecek. İlkokul ve ortaokula gidecek öğrencilerimiz de etüt merkezlerinde yararlanacaklar. 12 yaş sınırı koymuştuk, mahkeme iptal etti biz de böyle düzenleme yaptık. Temel liseler de hafta sonu mezun öğrencilere ders verebilir.