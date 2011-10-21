-Naaşı aşiret üyelerine verilebilir LONDRA (A.A) - 21.10.2011 - Libya'da öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'nin aşiretinden üyelerle bir grup muhalifin devrik liderin cenazesinin aşiret üyelerine teslim edilmesi olasılığını görüştüğü bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) önde gelen komutanlarından Abdülmecid Milecta, Reuters'a yaptığı açıklamada, kabul etmeleri halinde Kaddafi'nin cesedinin aşiret üyelerine teslim edileceğini ve Kaddafi'nin gizli bir yerde defninin sorumluluğunun aşiret üyelerine verileceğini söyledi. Milecta, aşiret üyelerinin kabul etmemesi durumunda ise UGK güçlerinin, Kaddafi'nin cenazesini Sirte yakınında kendisiyle birlikte öldürülen yakın çevresiyle birlikte defnedeceğini belirtti. Doğum kenti Sirte'nin yakınında diri ele geçirilen Kaddafi, muhalif savaşçıların elindeyken açılan çapraz ateşte ölmüştü. Kaddafi'nin kimin açtığı ateşte öldüğü ise henüz bilinmiyor.