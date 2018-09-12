Myrleia Antik Kenti üzerine kurulan AVM için imar affına başvuruldu; Mudanya belediye başkanı yardım çağrısında bulundu

Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, 2700 yıllık tarihi kalıntılara sahip "Myrleia Antik Kenti" üzerine inşa edilen ve yargı süreci devam eden alışveriş merkezi (AVM) için "imar barışı" başvurusu yapılarak, 17 Temmuz'da yapı kayıt belgesi alınan bölge için kişisel Twitter hesabından, çağrıda bulundu. AVM'ye engel olmak için destek isteyen Türkyılmaz, "Tarihimize duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2700 yıllık tarihi kalıntılara sahip "Myrleia Antik Kenti" üzerine inşa edilen ve yargı süreci devam eden alışveriş merkezi (AVM) için "imar barışı" başvurusu yapılarak, 17 Temmuz'da yapı kayıt belgesi alınmış ve bu karar tepki toplamıştı. Mudanya Belediyesi, Özdilek şirketinin AVM'yi işletmeye açma girişimine karşı söz konusu alanla ilgili kamulaştırma kararı almıştı. İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, AVM'yi işletmeye açma girişimini protesto ettmişti.

Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Türkyılmaz ise, kişisel Twitter hesabından, antik kent üzerine inşa edilen AVM'ye engel olmak için destek istedi.

Türkyılmaz, birçok sivil toplum örgütüyle beraber, tarihi antik kent üzerine inşa edilmesi planlanan AVM'nin açılmaması için mücadele edildiğini ifade etti. Belediye Başkanı, konunun ülke gündemine yeterince taşınmadığını ifade etti.

Hayri Türkyılmaz'dan çağrı

Belediye Başkanı paylaşımında, AVM'yi yapacak şirketin sahibi Hüseyin Özdilek'e seslenerek, "Tarihimize duyarlı olmaya çağırıyorum" diye belirtti. Türkyılmaz, "Tüm Türkiye'yi de yanımızda olmaya çağırıyorum. Biz mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğiz. Ve sizlerin de desteğiyle Myrleia'yı dünyaya kazandıracağız" ifadelerinde bulundu.

İşte Hayri Türkyılmaz'ın o paylaşımları: