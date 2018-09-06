MYK sonrası MHP'de görev dağılımı belli oldu

İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu MHP'nin yeni genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. İsmail Faruk Aksu ve Hidayet Vahapoğlu genel başkan yardımcısı oldu.

Kadir Şekerci ise genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi

Ayrıntılar geliyor...

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İsmail Faruk Aksu kimdir?

01 Eylül 1963'te Ordu Ünye'de dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümününden mezun olan Aksu, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. Aksu, kamu kurumlarında Uzman Yardımcısı, Uzman, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Müsteşar Yardımcılığı, Müsteşarlık ve çeşitli kurul üyelikleri görevlerinde bulundu. 25'inci, 26'ncı ve 27'nci Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Aksu, 25'inci ve 26'ncı Dönem TBMM Adalet Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, 27'nci Dönem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili oldu.İngilizce bilen AKSU, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mustafa Hidayet Vahapoğlu kimdir?

Mustafa Hidayet Vahapoğlu, 17 Nisan 1956 tarihinde Çorum’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimimi yurdun muhtelif yörelerinde (Şırnak, Erciş ,Konya) tamamladı. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde (1977) mezun olan Vahapoğlu, lisans üstü eğitimimi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1983), Doktora eğitimimi ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (Eğitim Yönetimi-Teftişi, Planlaması-1987) yaptı. Vahapoğlu, 2000 yılında Milli Güvenlik Akademisini bitirip Silahlı Kuvvetler bünyesinde açılan muhtelif kurslara katıldı.

Vahapoğlu, 1979-2007 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurum ve karargahları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görev yaptı. Kıdemli Albay rütbesinde iken emekli olan Vahapoğlu, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Çorum'dan milletvekili seçildi.Vahapoğlu, seçim sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Başdanışman olarak görevlendirildi. 8 Kasım 2009 tarihinde yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 9. Olağan Büyük Kurultayı’nda Merkez Yönetim Kuruluna seçilen Vahapoğlu, 2007-2011 yılları arasında, partinin muhtelif komisyon, grup ve bölge çalışmalarına katıldı. Vahapoğlu, 4 Kasım 2012 tarihinde yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 10.Olağan Büyük Kurultayı’nda Merkez Yönetim Kuruluna tekrar seçildi.

1 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçilen Vahapoğlu, 30 Mart 2015 tarihinde yapılan MYK toplantısında MHP Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlendi. 21 Mart 2015 tarihinde yapılan MHP 11. Olağan Büyük Kurultayında MYK Üyesi seçilen Vahapoğlu, 24 Haziran 2018 Tarihinde yapılan Genel Seçimde Bursa'dan milletvekili seçildi.

Vahapoğlu evli olup, iki çocuk babasıdır.