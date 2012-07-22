Myanmar'daki Müslüman katliamına tepki büyüyor

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar'ın batısındaki Arakan bölgesinde Rohingya Müslümanlarının şiddete maruz kaldığını açıkladı.

Myanmar'da devam eden şiddet olaylarında azınlıkta olan Rohingya Müslümanlarının özellikle hedef alındığını belirten Uluslararası Af Örgütü, mayıs ve haziranda yaşanan çatışmalar sonrasında olağanüstü hal ilan edildiğini hatırlattı.

Şiddet olaylarının devam ettiğini belirten Uluslararası Af Örgütü, hem güvenlik güçlerinin, hem de bölgede yaşayan Budistlerin Rohingya Müslümanlarına yönelik sistematik şiddet uyguladığını belirtti.

İran'dan BM'ye çağrı

İran da, Myanmar'daki Rohingya Müslümanlarına yönelik şiddetin durdurulması için Birleşmiş Milletler'i harekete geçmeye çağırdı.



İran devlet televizyonu, Myanmar'da Müslümanlara yönelik şiddet olaylarına ve katliama son verilmesi için İran yönetiminin uluslararası toplum, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve BM nezdinde girişimlerini sürdürdüğünü duyurdu.

İran'ın BM daimi temsilcisi Muhammed Hazai tarafından BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a gönderilen mektupta, Myanmar'da yaşayan Müslümanlara yönelik eylemlerin durdurulması için derhal harekete geçilmesi talep edildi.

Myanmar'da çok sayıda sivilin katledildiği, cami ve evlerin yıkıldığına dikkat çekilen mektupta, Müslümanların yüzlerce yıldır yaşadıkları topraklardan atılmasının kabul edilemeyeceği belirtildi.

'Yardım gönderilecek'

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu da, Myanmar'daki Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının önüne geçmek insan hakları örgütleriyle temasa geçeceklerini söyledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yle bir görüşme yapan İhsanoğlu, Müslüman ülkelerde yaşanan sıkıntıların ve Myanmar'da Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını ele aldıklarını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Myanmar'daki sivil toplum kuruluşları ve bütün uluslararası insan hakları örgütleriyle temasa geçeceğini dile getiren İhsanoğlu, Myanmar'ın Arakan bölgesindeki Müslümanlara yardım gönderileceğini söyledi.

Myanmar'daki Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine tepki gösteren milyonlarca kişi sosyal ağlarda başlatılan kampanyalara destek vererek katliamı dünya gündemine taşıdı. Twitter üzerinden #StopKillingBurmeseMuslim (Burmalı Müslümanları Öldürmeyi Bırakın) ''hashtag''i ile başlatılan kampanya ile dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi Twitter üzerinden Myanmar'daki katliama tepkilerini dile getirdi.

Türkiye'den de yüz binlerce kişi aynı saatlerde #ARAKANdiyeBiryerVar etiketini kullanarak ülkedeki Müslümanlara yönelik şiddet ve katliamı protesto etti.

Kısa süre içinde #StopKillingBurmeseMuslim etiketi Twitter'ın en popüler konu başlıklarının sıralandığı Trending Topic (TT) dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşti. #ARAKANdiyeBiryerVar ''hashtag''i de Twitter üzerinden Türkiye TT sıralamasında zirveye taşındı.

Aynı zamanda Facebook'ta da milyonlarca kişi Twitter ile eş zamanlı olarak Myanmar'daki Müslümanlara yönelik şiddet ve katliam haberleri ve fotoğraflarını paylaştı.