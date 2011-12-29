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Dünya

Myanmar'da yangın: 17 ölü, 108 yaralı YANGON (A.A)

29 Aralık 2011 09:53

-Myanmar'da yangın: 17 ölü, 108 yaralı YANGON (A.A) - 29.12.2011 - Myanmar'ın en büyük kenti Yangon'da çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 108 kişi de yaralandı.     Yangon'un doğusundaki Mingalar Tahung Nyunt bölgesinde elektronik eşyaların bulunduğu devlete ait bir depoda başlayan yangının, kısa sürede çevredeki diğer depo ve binalara sıçradığını açıklandı.     İtfaiyecilerin yangına müdahale etmesi sırasında bir dizi patlama meydana geldi.  Hastane yetkilileri, ambulans ve kamyonetlerle çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini ve 3'ü itfaiye görevlisi 17 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.  Yangın ve patlama sonucu bir Budist manastırı ile çeşitli binalar yıkıldı, bölgedeki diğer binalarda ise hasar meydana geldi.   Yetkililer, olay yerinde 6 metre genişliğinde ve 4,5 metre derinliğinde bir çukur oluştuğunu söyledi. Yangına ve patlamaya neyin yol açtığı henüz netlik kazanmadı. 

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