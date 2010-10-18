-MYANMAR SEÇİMLERİNDE YABANCI MEDYA YASAĞI NAYPYITAW (A.A) - 18.10.2010 - Myanmar Seçim Komisyonu, ülkede 20 yıldan sonra ilk kez gelecek ay yapılacak seçimleri yabancı medyanın izlemesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Komisyon, diplomatlara ve merkezi Myanmar'da bulunan medya kuruluşlarına, 7 Kasım seçimleri için ülkeye yabancı gazetecilerin girmesine izin verilmeyeceğini ve seçimlerde yabancı gözlemci olmayacağını bildirdi. 50 yıldır ordu tarafından idare edilen Myanmar'da iktidardaki cunta yönetimi, seçimlerin amacının ülkede demokrasinin tesisi olduğunu savunuyor. Eleştirmenlerse seçimlerin, askeri yönetimi daha da güçlendirmek için bir kılıf olduğunu söylüyor.