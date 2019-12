-MYANMAR LİDERİ SHWE ADAY OLMAYACAK HANOİ (A.A) - 28.10.2010 - Myanmar'daki askeri cuntanın başındaki General Than Shwe'nin, gelecek ay yapılacak genel seçimde aday olmayacağı belirtildi. Vietnam'daki Asya zirvesi sırasında açıklamada bulunan bir diplomat, Dışişleri Bakanı Nyan Win'in, Hanoi'de ülke yetkilileriyle yaptığı toplantıda, 7 Kasımda, yıllar sonra yapılacak ilk seçimde Than Shwe'nin aday olmayacağını açıkladığını kaydetti. Than Shwe'nin, ülkenin siyasi geleceğinde ne tür bir rol üstleneceği ise henüz bilinmiyor.