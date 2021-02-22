Myanmar'da darbe karşıtı protestolar devam edecek; ordu eylemcilere şiddetle yanıt vereceğine işaret etti

Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkanlar protestolarını sürdüreceğini duyururken ordu, eylemcilere karşı şiddetle yanıt vereceğine işaret verdi. Planlanan protestolarla ilgili açıklama yapan cunta "Protestocular insanları, özellikle duygusal gençleri sonu hayatını kaybetmek olacak bir yüzleşme yoluna teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Myanmar'da protestocuların bu hafta da darbe karşıtı gösterilere devam edeceğini duyurmasının ardından devlet kanalında açıklama yapan ordu, protestocuları "isyan ve anarşi" yaymakla suçladı.

Cuntacıların resmi adı olan Devlet İdare Konseyi'nden yapılan açıklamada "Protestocular insanları, özellikle duygusal gençleri sonu hayatını kaybetmek olacak bir yüzleşme yoluna teşvik ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Protestocular, bugün planlanan protestocuları 8 Ağustos 1988 günüyle karşılaştırılarak o dönem ordunun demokrasi yanlısı eylemlere şiddetle verdiği karşılığı hatırlattı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Haftalardır süren darbe karşıtı protestolarda şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetti.