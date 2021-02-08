Myanmar'da askeri darbeye karşı protestolar üçüncü gününde: "Liderlerimizi serbest bırakın, oyumuza saygı gösterin"

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Myanmar'ın çeşitli şehir ve kasabalarında on binlerce kişi pazartesi günü de eylemler düzenleyerek ülkede meydana gelen askeri darbeyi protesto etti. Eylemler üç gündür devam ediyor.

Ülkenin doğusundan batısına birçok noktada düzenlenen eylemler darbeden bu yana görülen en yüksek sayılara ulaştı.

Myanmar'ın en büyük şehri olan Yangon'da geleneksel kıyafetlerini giyen bir grup keşiş; işçi, öğretmen ve öğrencilerle birlikte yürüdü. Kalabalık grup, çok renkli Budist bayraklarının yanı sıra ülkenin tutuklanan lideri Nobel Ödüllü Ang San Suu Çi'nin partisinin bayrağını açtı.

Bir kişinin, "Liderlerimizi serbest bırakın. Oyumuza saygı gösterin. Darbeyi reddedin" yazılı bir pankart taşıdığı görülürken, birçok kişinin elinde "Demokrasiyi kurtarın" yazılı posterler görüldü.

Yangon'da konuşan bir öğrenci, "Liderlerimizi geri almaya çalışıyoruz. Demokrasi istiyoruz. Ordu gelse bile korkmayacağız" dedi.

Darbe karşıtlarının sivil itaatsizlik çağrısı da yoğunlaşıyor. Hafta sonu on binlerce kişinin sokağa çıkmasının ardından darbe karşıtı gruplar, işçilere greve gitme çağrısında bulundu.

Şu ana kadar protestolar barışçıl kaldı. 1988 ve 2007 yıllarında ordu, benzer eylemlerde halka ağır şiddetle karşılık vermişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.